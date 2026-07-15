«Авито Подработка»: названы высокооплачиваемые подработки для зумеров в первом полугодии 2026 года

Аналитики «Авито Подработки» выяснили, какие подработки приносят наибольший доход исполнителям-зумерам в России в I полугодии 2026 г. Наиболее высокие средние предлагаемые вознаграждения среди подработок для молодых исполнителей зафиксированы в технических и сервисных профессиях. Лидером стал монтажник со средним предлагаемым вознаграждением 82,73 тыс. руб/мес. На втором месте — мастер ногтевого сервиса (69,27 тыс. руб/мес), на третьем — повар с показателем 53,43 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

«Подработка для молодых исполнителей — это не только дополнительный доход, но и возможность попробовать себя в том, что действительно интересно. По нашим данным, 41% россиян в возрасте 18–24 лет точно планируют подрабатывать летом, еще 24% рассматривают такую возможность. Все чаще молодые люди выбирают форматы занятости, которые позволяют совмещать гибкий график с развитием навыков и личных интересов. Для многих это шанс получить новый опыт, примерить разные роли и, возможно, превратить хобби в дополнительный источник дохода», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».