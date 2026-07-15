Аналитика «МегаФона»: кто из челябинцев чаще всего смотрит онлайн-кино

Жители Южного Урала стали чаще интересоваться новинками в онлайн-кинотеатрах. В 2026 г. трафик на популярные платформы, где можно познакомиться с фильмами, сериалами и мультипликационными картинами, увеличился в 6,7 раза. Такие данные приводят специалисты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных в округе приходится на понедельник и субботу, когда зрители тратят на просмотр контента почти на 10% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу, что свидетельствует о формировании устойчивого паттерна потребления, приуроченного к началу уикенда.

Согласно данным собственного сервиса «МегаКино», объединяющего популярные онлайн-киноплощадки в одном пакете, главными ценителями кинотеатров в Челябинской области стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

География популярности онлайн‑кино вышла далеко за пределы Москвы и Санкт‑Петербурга: в числе лидеров по общему объему трафика Чечня, Дагестан, Карачаево‑Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край. Южный Урал находится во второй половине этого списка.

«Даже выезжая за город на отдых, наши абоненты продолжают следить за премьерами: они активно выбирают свежие серии сериалов или фильмы с любимыми актерами. Благодаря стабильному мобильному интернету челябинцы могут смотреть киноновинки со своих гаджетов в любой локации региона, для этого мы постоянно модернизируем сеть. В этом году технические работы были затронули уже более 80 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.