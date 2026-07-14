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В Волгоградской области запустили первую отечественную базовую станцию МТС

МТС ввела в эксплуатацию первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Волгоградской области. Новое оборудование российского производства заработало в селе Горный Балыклей Дубовского района – одном из старейших населенных пунктов региона, расположенном на берегу Волгоградского водохранилища рядом с особо охраняемой природной территорией «Система балок Кучугуры-Безымянная». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск отечественной базовой станции в Горном Балыклее стал частью проекта по внедрению телеком-оборудования российского производства на сети МТС. Всего к началу 2027 г/ в 76 регионах страны планируется установить 3800 базовых станций «Иртея». Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачных технологий, при которых часть функций оборудования обрабатывается в центрах обработки данных. В конце 2024 г/ базовые станции получили официальный статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. До 2030 г. на сети МТС по всей стране планируется установить около 20 тыс. базовых станций «Иртея».

«Волгоградская область вошла в число регионов, где началось практическое внедрение отечественного телеком-оборудования нового поколения. Для нас это не только важный шаг в развитии сети и повышении технологической независимости отрасли, но и дополнительная возможность развивать цифровую инфраструктуру в малых населенных пунктах. Горный Балыклей стал первой площадкой в регионе, где заработала отечественная базовая станция. В дальнейшем мы продолжим использовать современные отечественные решения для расширения покрытия и повышения качества связи в Волгоградской области», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
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