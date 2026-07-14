Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье умный сервис упростил оформление бесплатной путевки в детский лагерь

На региональном портале в услугу по организации отдыха детей в каникулярное время внедрили сервис автоматического заполнения данных ребенка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2026 г. на регпортале подано свыше 22 тыс. заявлений на предоставление бесплатных путевок в детский лагерь. Теперь оформить онлайн-заявку стало проще: умный сервис автоматически заполнит данные о ребенке из личного кабинета портала госуслуг – вручную вводить информацию не нужно. Также сервис проверит наличие ранее поданного, но еще не рассмотренного заявления. Если такое обращение есть, на экране появится уведомление», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области дети в возрасте от 7 до 15 лет – из многодетных или малообеспеченных семей, сироты, дети‑инвалиды, а также дети в трудной жизненной ситуации – могут раз в год получить бесплатную путевку в лагерь. При этом каждое муниципальное образование самостоятельно определяет льготные категории для предоставления этой услуги.

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения
Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения Бизнес

Подать заявление на предоставление бесплатной путевки можно в электронном виде. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» – «Детям».

В течение шести рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит ответ – решение о постановке в очередь на бесплатную путевку либо отказ в постановке. Если решение положительное – подробную информацию (номер очереди, лагеря, даты смен и др.) можно узнать в Управлении образования Администрации городского округа, где зарегистрирован ребенок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Цифровой шантаж. Samsung удалит пользовательские данные со смартфона, если не отдать их для обучения нейросетей

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

Все для борьбы с мошенниками. Сайты и приложения должны будут хранить информацию о пользователях для передачи силовикам

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Власти дали россиянам 7 дней, чтобы прочитать юридически значимые электронные сообщения

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще