В «Мажордоме» появились новые инструменты для работы с заявками и маркетплейсом

Компания «Философт» представила очередное обновление платформы «Мажордом». В новой версии появились инструменты для более прозрачной работы с заказами и заявками, улучшены функции маркетплейса, чатов и видеонаблюдения, а также расширена поддержка файлов и оборудования. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Одним из ключевых изменений стало развитие механизмов обратной связи. Теперь в карточке заказа появился отдельный блок с отзывом клиента, где отображаются оценка, комментарий и в дальнейшем смогут размещаться вложения. В карточке заявки комментарий пользователя также перенесен непосредственно к оценке, благодаря чему сотрудник видит всю обратную связь в одном месте.

Еще одно обновление касается обработки отмененных заказов в маркетплейсе. При принятии решения о возврате денежных средств сотрудник теперь обязан указать причину. Информация сохраняется в истории заказа, что делает каждое решение прозрачным и позволяет при необходимости быстро восстановить его обоснование.

Расширены возможности работы с вложениями. Помимо изображений система теперь поддерживает основные форматы видео-, аудио- и текстовых файлов, что позволяет прикладывать к заявкам и заказам более полную информацию.

Существенное внимание уделено мобильному приложению. В чатах появились статусы сообщений, позволяющие пользователям видеть, доставлено ли сообщение и прочитал ли его собеседник. Кроме того, в домовых и тематических чатах теперь отображается количество участников с возможностью просмотра их списка.

Развитие получил и маркетплейс. Для жителей реализован отдельный экран поиска товаров и услуг, который работает в режиме реального времени и помогает быстрее находить нужные предложения без просмотра категорий. После выполнения заказа приложение автоматически предлагает оставить оценку, что упрощает сбор обратной связи.

Обновление также расширило возможности видеонаблюдения. Завершена интеграция архива камер с оборудованием DAHUA, включая отдельный сценарий скачивания записей, который делает получение необходимых видеофрагментов более удобным.

Помимо новых функций разработчики внесли ряд технических улучшений. Повышена стабильность работы чатов, доработаны инструменты публикаций, аналитики, оплаты, домофонии и мобильного приложения для iOS, а также устранены ошибки в работе отдельных разделов платформы.

«При развитии платформы мы уделяем внимание не только новым возможностям, но и повседневным сценариям работы. Даже небольшие изменения, такие как удобная обратная связь, понятные статусы сообщений или быстрый поиск услуг, помогают сделать взаимодействие жителей и управляющих компаний более простым и прозрачным», – отметил менеджер продукта «Мажордом» Михаил Четвериков.