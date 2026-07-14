TCL открыла первый фирменный розничный магазин в России в партнёрстве с Polaris

TCL, производитель потребительской электроники и ультрабольших телевизоров (диагональ 75 дюймов и больше), телевизоров с технологией Mini LED (технология подсветки, обеспечивающая высокое качество изображения и по-настоящему захватывающий просмотр), а также телевизоров на базе Google TV, и Polaris, российский производитель бытовой техники с 30-летней историей и развитой розничной сетью (130 магазинов), объявили об открытии первого совместного розничного пространства в России — “Polaris | TCL”, расположенного в торгово-развлекательном комплексе «Мега» в Казани.

Новое пространство стало первым совместным магазином “Polaris | TCL” и важным этапом развития бренда TCL на российском рынке. Оно объединяет широкий ассортимент потребительской электроники TCL и бытовой техники Polaris, предоставляя покупателям возможность познакомиться с современными технологиями обоих брендов, протестировать устройства и подобрать комплексные решения для дома.

Торжественное открытие сопровождалось праздничной программой с живой музыкой и эксклюзивными демонстрациями новинок для первых посетителей.

Открытие магазина отражает стремление TCL быть ближе к российским покупателям и предоставить возможность познакомиться с новейшими технологиями компании не только онлайн, но и в полноценном демонстрационном пространстве, а 30-летний опыт Polaris на российском рынке и сеть из 130 фирменных магазинов позволяют TCL получить доступ к подготовленной аудитории и качественной розничной инфраструктуре.

В магазине представлены телевизоры, аудиосистемы, мониторы, кондиционеры и бытовая техника TCL и широкий ассортимент техники Polaris. Посетители могут протестировать устройства, получить консультацию специалистов и подобрать комплексные решения для дома.

Особое место в экспозиции занимает 163-дюймовый TCL 163X11L — самый большой телевизор TCL. В его основе лежит Micro LED, состоящий из более чем 24 млн неорганических светодиодов. Это технология экрана, в которой каждый пиксель самостоятельно излучает свет. Она обеспечивает высокую контрастность, исключительную детализацию, реалистичную цветопередачу и высокую долговечность. Пиковая яркость достигает 10000 нит — это рекордные показатели.

Также в магазине представлены телевизоры нового поколения с технологией SQD-Mini LED, объединяющей высокую точность регулировки яркости, технологию квантовых точек Super QLED и фильтр Ultra Color. Такое сочетание обеспечивает более точное управление подсветкой, расширенную цветовую гамму до 100% цветового пространства BT.2020 и реалистичную цветопередачу.

Отдельное внимание уделено телевизорам с технологией RGB-Mini LED, в которой используется раздельная RGB-подсветка для более точного управления цветом и повышения насыщенности изображения.

Для пользователей, уделяющих внимание дизайну интерьера, представлена интерьерная серия A400, отличающаяся ультратонким исполнением, а модель A400 Pro получила оформление в стиле рамки картины и возможность бесшовного настенного монтажа.

Экосистему домашних развлечений дополняет беспроводная акустическая система TCL Z100 с поддержкой Dolby Atmos FlexConnect, позволяющая автоматически формировать объёмное звуковое пространство без строгих требований к расположению колонок.

Помимо телевизоров, в магазине представлен широкий модельный ряд бытовой техники, включая стиральные и сушильные машины. Одним из ключевых решений стала серия стиральных машин TCL P682, объединяющая интеллектуальные технологии ухода за одеждой, автоматическую дозировку моющего средства, паровую обработку и современные режимы стирки и сушки.

Лео Лю, генеральный директор TCL в России, сказал: «Россия — важный рынок для TCL. Открытие магазина «Polaris | TCL» — это шаг к тому, чтобы сделать наши технологии доступнее и ближе к людям. Мы рады объединить усилия с брендом, который разделяет наши ценности качества и инноваций».

Алексей Ваничков, директор розничной сети Polaris, отметил: «Для Polaris это партнёрство – усиление нашей розничной стратегии. Мы 30 лет оправдываем доверие покупателей и теперь наполняем наши магазины новым технологическим содержанием. Альянс с TCL, мировым лидером в области больших экранов и Mini LED, позволяет нам предлагать клиентам не просто технику, а готовые сценарии, объединяющие безупречный комфорт современного дома и передовые визуальные технологии».

Казань стала первым городом для запуска концепции “Polaris | TCL” благодаря высокому спросу на современные технологичные решения для дома, активному развитию розничной торговли и статусу одного из наиболее динамично развивающихся городов России.