Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

«Свеза» усилила безопасность производства с помощью цифровых технологий

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге расширяет применение цифровых технологий на производстве. Предприятие внедряет интеллектуальные системы контроля, автоматизирует процессы безопасности и продолжает модернизацию производственной инфраструктуры. Новые решения помогают снизить влияние человеческого фактора и сделать работу сотрудников безопаснее. Об этом CNews сообщили представители группы «Свеза».

Одним из последних проектов стала установка на вилочных погрузчиках системы контроля сближения «транспорт — человек» с использованием искусственного интеллекта. Датчики анализируют пространство вокруг техники и предупреждают водителя о приближении человека. Еще одно решение специалисты комбината реализовали собственными силами: на траверсной тележке линии сращивания большеформатной фанеры установлены лидары безопасности. Они непрерывно сканируют рабочую зону и автоматически останавливают оборудование при появлении препятствия.

Развитие цифровых решений дополняет масштабная программа технического обновления предприятия. В 2026 г. на всех производственных участках планируется внедрить систему блокировки источников энергии при обслуживании оборудования (LOTO). Она исключает возможность случайного запуска оборудования во время проведения ремонтных и сервисных работ. Кроме того, на комбинате установят гобо-проекторы, которые формируют световые предупреждающие зоны в местах движения техники и персонала. Одновременно продолжается модернизация систем пожарной сигнализации в производственных цехах.

«Цифровые технологии становятся важной частью современной системы производственной безопасности. Они помогают своевременно выявлять потенциальные узкие места, дополняют работу сотрудников и делают производственные процессы более надежными. Но ни одна технология не заменит ответственного отношения людей к своей работе. Поэтому мы продолжим развивать систему производственной безопасности, внедряя новые инструменты для защиты наших сотрудников», — сказала Екатерина Парамонова, руководитель службы по охране труда, промышленной безопасности и экологии комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

Технические решения являются частью комплексной программы по развитию культуры безопасности на предприятии. На комбинате регулярно проходят обучение сотрудников, круглые столы по охране труда и оценка производственных рисков. Одновременно реализуется проект по трансформации системы охраны труда и промышленной безопасности, направленный на развитие проактивного подхода к управлению рисками и дальнейшее внедрение современных технологий в производственные процессы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете

Коммуникационная инфраструктура распределенной команды: 5 слоев, без которых удаленка деградирует

ИИ-помощники программистов заставляют срабатывать антивирусы. Они считают, что их атакуют

Надо ли внедрять ИИ в документооборот

Найдены максимальные уязвимости в знаменитой ОС для управления сетями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще