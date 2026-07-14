Самый большой рост занятости в малом и среднем бизнесе фиксируется в ИТ и здравоохранении

По данным Корпорации МСП, самый большой рост занятости за последние пять лет в малом и среднем бизнесе произошел в сфере здравоохранения - до 15 человек на одно МСП, и информационных технологий — до 11 человек на одно предприятие. Такие показатели превышают средний уровень занятости в сегменте малого и среднего предпринимательства, который находится на уровне восьми человек на компанию. Также в число отраслей, формирующих наибольшее количество рабочих мест, входит обрабатывающая промышленность (15 человек на одно МСП). Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

В обрабатывающей промышленности и здравоохранении занятость почти вдвое превышает среднюю по сектору МСП. Наименьшие показатели по занятости зафиксированы в сфере предоставления бытовых услуг, образовании и торговле.

«За последние пять лет средняя занятость в секторе МСП остается достаточно стабильной. Сегодня в малом и среднем бизнесе работают почти 18,5 млн человек. Наемных работников имеют более 2,2 млн компаний – это каждое третье МСП в стране. При этом мы фиксируем несколько трендов. С одной стороны - внедрение ИТ-технологий в бизнес-процессы, заменяющие ручной труд, платформизация и цифровизация целых сегментов рынка. И тут соответственно показатели по занятости снижаются. Например, в торговле — с шести до рпяти человек на одно МСП. С другой стороны, создаются и масштабируются производства, что влечет за собой создание новых рабочих мест. Тут важным фактором являются адресные инструменты поддержки промышленных МСП. По линии Корпорации МСП мы совместно с профильными ведомствами реализуем пул специальных программ - для малых технологических компаний, производителей станков и роботов, а также для предпринимателей из моногородов и ОЭЗ. При одобрении финансирования важно, чтобы в ходе реализации проекта создавались новые рабочие места и формировались новые точки роста», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что рост численности персонала в здравоохранении и ИТ говорит о расширении спроса на квалифицированный труд в этих сферах.

Неоднородна также оказалась средняя занятость среди регионов: лидером здесь является столичный бизнес со средней занятостью около 10 человек на одно МСП. Москва также лидирует по приросту занятости за пять лет (с 9 до 10 человек на одно МСП). Далее следуют Санкт-Петербург и Калужская область (по девять человек на одно МСП). Далее идут Воронежская, Брянская, Псковская, Костромская, Магаданская области, и также Чувашская Республика и ХМАО (по 8,8-8,9 человек на одно МСП).

Самая низкая обеспеченность кадрами – у субъектов МСП Республик Алтай, Ингушетия, Калмыкия, Бурятия, Тыва, Саха (занятость на уровне 5-6 человек на одно МСП).

В разрезе категорий бизнеса средняя занятость составила около пяти человек на одно микропредприятие (установленный законом порог для микробизнеса – 15 человек), 32 человека на малых предприятиях (установленный порог – 100 человек), 113 человек на средних предприятиях (установленный порог – 250 человек).