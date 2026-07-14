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С новой связью: «МегаФон» запустил 4G для сысертских садоводов

Техническая служба «МегаФона» запустила новые базовые станции в Талицком и Сысертском муниципальном округах Свердловской области. Теперь стабильная мобильная связь и интернет от «МегаФона» доступны для жителей села Завьяловское, а также дачников СНТ «Новофомино». В целом новое качество цифровых услуг стало доступно примерно для 1000 человек. Об Этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенные телеком-объекты работают в среднечастотном диапазоне и обеспечивают скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы любители отдыха на природе и владельцы частных домов могли свободно пользоваться привычными онлайн-приложениями, общаться онлайн или дистанционно решать рабочие вопросы.

В селе Завьяловское отечественная базовая станция стала первой, запущенной «МегаФоном». Теперь для жителей небольшого населенного пункта доступен не только 4G-сигнал, но и звонки по технологии VoLTE (цифровые звонки через интернет) с быстрым соединением и чистым звуком.

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«Ориентируясь на потребности наших клиентов, мы используем современные технологии для улучшения связи в небольших локациях. Пользователи в Талицком и Сысертском муниципальных округах уже сейчас могут пользоваться мобильной сетью на скоростях до 100 Мбит/с. Помимо этого, новые объекты уже готовы к работе на сети пятого поколения», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

Это не первые объекты, запущенные в садовых товарищества и селах к дачному сезону: летом специалисты оператора запустили телеком-оборудование для дачников Верхней Пышмы.

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