Пользователи «Яндекс Учебника» сдали ЕГЭ по информатике на 10 баллов выше среднего по стране

Выпускники 2025/26 учебного года, которые активно готовились к ЕГЭ по информатике вместе с «Яндекс Учебником», получили на экзамене в среднем 68,7 балла — это на 10 баллов больше среднего значения по стране. На платформе можно выполнять задания, изучать разборы и получать подсказки «Репетитора AI» — ИИ-помощника, который пошагово объясняет решения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Средний балл ЕГЭ оценивался у тех пользователей*, кто за год решил на платформе более 80 задач. В общей сложности к помощи «Яндекс Учебника» при подготовке к ЕГЭ по информатике обращались 119 тыс. одиннадцатиклассников, то есть 81% сдававших экзамен, — они в учебном году выполнили на платформе хотя бы одно задание. В среднем пользователи решают 48 заданий.

«Мы видим, что активные пользователи «Яндекс Учебника» третий год подряд сдают информатику на 10 баллов выше, чем в среднем по стране. Анализ данных с платформы показывает, что во время подготовки школьники чаще всего сталкивались с трудностями в заданиях, где требовалось не просто знание материала, а умение последовательно выстраивать решение. Поэтому мы развиваем инструменты, которые помогают лучше понять логику задачи», — сказала директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

Одним из таких инструментов стал ИИ-помощник «Репетитор AI». В этом учебном году с ним работал каждый третий одиннадцатиклассник, который пользуется платформой. ИИ-помощник объясняет термины, задаёт вопросы по ходу решения и помогает школьнику самостоятельно найти ошибку, а не просто показывает готовый ответ.

«Яндекс Учебник» анализирует, как школьники работают с заданиями на платформе: в каких темах чаще ошибаются, на каком шаге прерывают решение и в каких случаях обращаются за подсказкой. Опираясь на эти данные, команда добавляет подробные объяснения и промежуточные этапы в разборы задач, а также совершенствует сценарии ИИ-помощника «Репетитор AI».

* В случайную выборку вошло 1,5 тыс. выпускников. Для сравнения использовались официальные данные Рособрнадзора — средний балл по информатике в 2025/26 учебном году по стране составил 58,7.