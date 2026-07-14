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Партнерство с OCS позволит российскому разработчику ИБ-продуктов Ximi Data масштабировать бизнес

OCS и российская ИТ-компания Ximi Data подписали дистрибьюторское соглашение. Сотрудничество станет для вендора шагом к масштабированию бизнеса: компания усилит присутствие в дополнительных нишах и расширит географию продаж благодаря широкой партнерской сети и сервисам для продвижения ИТ-продуктов OCS. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В продуктовый портфель OCS вошли две разработки Ximi Data — TRON и AISEC ML. Решение TRON представляет собой платформу для регулирования безопасности данных приложений. Оно автоматически управляет уязвимостями на всех этапах жизненного цикла создания ПО, собирает данные из различных сканеров и устраняет риски на ранних стадиях разработки. Платформа AISEC ML выступает в роли корпоративного решения для безопасной работы с большими языковыми моделями (LLM). Продукт устанавливается на инфраструктуре заказчика и позволяет предотвращать угрозы за счет своевременного реагирования на инциденты.

Сотрудничество с дистрибьютором позволит компании Ximi Data расширить географию продаж: партнерская сеть OCS объединяет более 7 тыс. дилеров и интеграторов в десятках регионов России. Помимо этого, вендор получит доступ к инструментам продвижения бренда: демонстрационным онлайн-стендам и поддержке дистрибьютора при пилотировании продуктов.

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«Экспертиза OCS в продвижении сложных ИТ-решений поможет вендору Ximi Data выйти на новые региональные рынки, а также расширить аудиторию заказчиков. Поскольку число кибератак на бизнес из года в год лишь растет, российские ИБ-продукты пользуются повышенным спросом. Сотрудничество OCS и Ximi Data сделает решения бренда доступнее на ИТ-рынке: партнеры OCS по всей стране смогут эффективно решать задачи заказчиков по повышению уровня их кибербезопасности», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS.

«Альянс Ximi Data и OCS объединяет глубокую инженерную экспертизу и выстроенную дистрибуционную сеть — это создает устойчивый и предсказуемый канал вывода DevSecOps‑продуктов на рынок. Такое партнерство дает заказчику не просто инструмент для решения задач, а полностью выстроенную траекторию — от подбора оптимального решения до его стабильной эксплуатации. Этот системный подход позволяет уверенно достигать целевых бизнес‑показателей в установленные сроки», — сказал Максим Попов, технический директор Ximi Data.

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