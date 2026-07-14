Ozon запустит крупный логистический центр в Воронеже в 2027 году

Ozon продолжает развивать логистическую инфраструктуру в Воронежской области. В 2027 г. цифровая платформа планирует открыть третий фулфилмент-центр в регионе площадью свыше 80 тыс. кв. м. по полу. С запуском склада клиенты маркетплейса смогут быстрее и эффективнее получать онлайн-заказы в шаговой доступности, а местные предприниматели — развивать свой бизнес и повышать товарооборот. Логистический объект создаст в регионе новые рабочие места и будет способствовать развитию экономики области. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Склад будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. В мезонине логистического центра можно будет разместить порядка 35 млн товаров, а ежедневно такие мощности будут способны обрабатывать около 1 млн заказов. На объекте будет действовать сортировочный центр площадью 20 тыс. кв. м. по полу.

Кроме того, осенью 2026 г. Ozon планирует открыть в регионе крупный хаб площадью 60 тыс. кв. м. по полу. На складе заказы покупателей будут проходить сортировку по направлениям доставки и передаваться курьерам в доставку напрямую до клиентов либо в свыше 1,6 тыс. пунктов выдачи заказов. Сегодня почти половина всех ПВЗ в регионе находится в малых городах и небольших поселениях Воронежской области.

В регионе уже работают фулфилмент-центры Ozon. Один из них площадью около 35 тыс. кв. м. находится в Рамонском районе. На этом складе можно разместить более 5 млн товаров, а ежедневно он способен обрабатывать свыше 200 тыс. заказов. Логистический центр в селе Александровка Новоусманского района также осуществляет полный цикл обработки заказов. Площадь этого склада составляет около 110 тыс. кв. м., включая сортировочный центр. В мезонине можно разместить более 40 млн товаров, а ежедневно он способен обрабатывать более 900 тыс. заказов.

Совершенствование логистической инфраструктуры Ozon в Воронежской области связано с растущим ростом спроса на услуги маркетплейса. По итогам первого полугодия 2026 г. количество онлайн-заказов на цифровой платформе в регионе увеличилось на 95% год к году. При этом на каждого покупателя приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее. 40% заказов делают клиенты из малых городов до 50 тыс. человек. Число заказов из таких населенных пунктов увеличилось в два раза год к году, а количество клиентов повысилось на четверть.

С цифровой платформой сегодня продолжают развивать свой бизнес местные производители. В 2025 г. Ozon запустил для них специальную витрину «Сделано в Воронежской области». Местные продавцы могут бесплатно разместить товары на витрине и продвигать их среди более 67 млн активных клиентов маркетплейса по всей стране.