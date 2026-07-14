Нейросеть НИУ ВШЭ iFORA.LLM для сферы науки, технологий и инноваций включена в реестр российского ПО

Адаптированная большая языковая модель для сферы науки, технологий и инноваций (далее — iFORA.LLM, модель), разработанная экспертами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, включена в реестр российского ПО (реестровая запись №33849 от 18 июня 2026 г.). Об этом CNews сообщил представитель НИУ ВШЭ.

Модель создана для эффективного анализа массивов научно-технической информации — от поиска релевантных публикаций до оценки технологических трендов и формирования аналитических отчетов. Ее уникальность заключается в адаптации к профессиональной лексике и логике построения научных и технологических текстов: iFORA.LLM различает специализированные термины, понимает их взаимосвязи и учитывает контекст, в котором они употребляются. Это позволяет получать точные ответы на сложные запросы и

В основе модели — корпус данных iFORA-QA, который объединяет аналитические материалы, научные публикации и отраслевые отчеты по тематике «наука, технологии и инновации». Более 150 экспертов НИУ ВШЭ участвовали в его формировании, чтобы модель обучалась именно на тех типах данных, с которыми работают исследователи и аналитики в реальных проектах.

iFORA.LLM работает как «интеллектуальный процессор»: она принимает запрос на естественном языке, анализирует его с учетом контекста и предметной области, а затем формирует структурированный и проверяемый ответ. Такая архитектура обеспечивает высокую точность и согласованность обработки данных на всех этапах — от ввода запроса до выдачи результата. Это позволяет использовать модель как в диалоговом режиме, так и в составе более сложных аналитических систем.

Адаптация позволила повысить качество ответов на узкопрофессиональные вопросы и сделать модель быстрее и компактнее по сравнению с исходной открытой моделью. За счет дистилляции и квантизации удалось оптимизировать использование вычислительных ресурсов с минимальной потерей качества. На практике это означает, что iFORA.LLM может почти в 3 раза быстрее обрабатывать запросы на том же графическом процессоре (GPU), а использует на 73% меньше памяти — это позволяет развертывать ее на менее ресурсоемком оборудовании. Такая оптимизация особенно важна для организаций, которым необходимо использовать модель в закрытом информационном контуре и работать с внутренними данными без их передачи во внешние сервисы.

«Включение адаптированной модели в реестр российского ПО подтверждает, что принятый нами подход к созданию специализированных ИИ-решений находит практическое применение в решении приоритетных задач научно-технологического развития. iFORA.LLM стала результатом фундаментальной работы нашей команды по созданию ИИ-решений, адаптированных под русскоязычную терминологию и учитывающих приоритеты развития науки, технологий и инноваций в России. Регистрация в Реестре расширяет возможности применения модели в организациях, где востребованы предметная экспертиза, технологическая независимость и работа с конфиденциальными данными в закрытом контуре. На базе iFORA.LLM уже разрабатывается решение, которое позволит комплексно исследовать тренды российской науки и выявлять центры компетенций, способные решать задачи национальных проектов технологического лидерства», — сказал Александр Соколов, заместитель директора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

iFORA.LLM развивается как часть целостной системы интеллектуальных ассистентов. Один из таких ИИ-ассистентов предназначен для работы с корпоративными базами знаний и уже реализован как диалоговое решение на базе RAG-поиска и мультиагентной архитектуры. Ассистент превращает разрозненные внутренние документы в структурированные ответы на пользовательский запрос со ссылками на источники, исключая риск «галлюцинаций». Это помогает ускорить процесс принятия ключевых решений и сокращает время на подготовку аналитических материалов — от кадровых и финансовых документов до стратегических отраслевых обзоров. Решение может быть развернуто в инфраструктуре заказчика и использоваться без передачи данных во внешние сервисы.

Включение iFORA.LLM в реестр российского ПО — еще один шаг в развитии экосистемы iFORA, которая уже более 10 лет помогает организациям принимать стратегические решения на основе данных. Создание собственной адаптированной модели укрепляет технологическую независимость и формирует основу для новой ИИ-инфраструктуры, ориентированной на приоритеты российской науки и технологий.

Модель искусственного интеллекта разрабатывается в рамках реализации программы Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ по гранту, предоставленному Минэкономразвития России.