Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«МТС Банк» реализовал оплату по QR-кодам через интернет-банк любым способом сканирования

«МТС Банк» объявляет о запуске оплаты по QR-коду в офлайн и онлайн торговых точках через интернет-банк вне зависимости от способа сканирования. Об этом CNews сообщили предствители «МТС Банка».

«МТС Банк» предоставил возможность оплачивать покупки по QR-коду через интернет-банк при сканировании камерой телефона, ранее такая возможность была только у пользователей приложения «МТС Деньги» на ОС Android. Владельцы устройств с ОС iOS для оплаты по QR могли сканировать код только камерой в интернет-банке. Теперь оплата по QR-коду доступна всем клиентам «МТС Банка» независимо от модели телефона, его операционной системы и наличия мобильного приложения.

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ цифровизация

Для сканирования QR-кода нужно просто открыть камеру смартфона, она распознает код и автоматически переведет на форму оплаты.

«МТС Банк» развивает веб-версию личного кабинета, предлагая полноценные онлайн-сервисы для физических лиц. Это позволяет комфортно управлять финансами без установки мобильного приложения на устройства с ОС iOS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Конференция CNews «Цифровизация закупок 2026» состоится 29 сентября

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще