Контроль финансов несовершеннолетних без рисков и ручных операций: «Диасофт» автоматизирует исполнение закона №163‑ФЗ

С 1 июля 2026 г. банки обязаны по запросу законного представителя предоставлять сведения о счетах несовершеннолетних граждан 14-18 лет. Перечень случаев раскрытия банковской тайны расширяет Федеральный закон №163‑ФЗ: родители, усыновители и попечители получают право запрашивать справки об остатках, движении средств и реквизитах счетов своих детей‑подростков.

При этом важно исключить ошибки при подтверждении полномочий и учесть исключения (например, эмансипированные подростки). Для банков это означает необходимость интеграции с государственными системами, настройки бизнес‑процессов и минимизации рисков нарушения закона.

Компания «Диасофт» разработала продукт «Взаимодействие с СФР. Запрос сведений из ГИС ЕЦП», чтобы банки могли поддержать требования законодательства. Он входит в состав решения «Взаимодействие с госорганами» (Digital Q.G2B) и дает возможность: автоматизировать проверку полномочий через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в платформе ГИС ЕЦП; учитывать исключения (эмансипация, вступление в брак) и блокировать запросы в этих случаях; формировать и предоставлять запрашиваемые сведения в регламентированном формате; вести аудит операций и хранить подтверждения полномочий для комплаенс‑отчетности. Об этом CNews сообщили представптели «Диасофт».

«Автоматизация проверки полномочий с помощью нашего продукта минимизирует ошибки и риски нарушения банковской тайны. «Взаимодействие с СФР. Запрос сведений из ГИС ЕЦП» также поможет кредитным организациям своевременно выявлять подозрительные операции по счетам подростков и предотвращать их использование в преступных схемах. Другое преимущество для банка – оптимизация процессов за счет исключения ручных операций и сокращения трудозатрат на обработку запросов», – сказала Яна Степаненко, руководитель решения «Взаимодействие с госорганами», компания «Диасофт».

Современная архитектура позволяет интегрировать продукт в любой ИТ-ландшафт кредитной организации и масштабировать его в зависимости от потребностей бизнеса.