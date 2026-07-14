Индустриальная аспирантура в России: кадры для технологического лидерства (доклад ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представляет результаты исследования перспектив развития индустриальной аспирантуры, проведенного при поддержке Минобрнауки России. На основе анализа международного опыта и результатов глубинных интервью с представителями университетов, высокотехнологичных компаний и с выпускниками аспирантуры авторы сформулировали принципы, которые могут лечь в основу российской модели. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

В рамках исследования собраны экспертные оценки представителей 24 университетов, 13 из которых участвуют в пилотном проекте Минобрнауки России по индустриальной аспирантуре, и шести высокотехнологичных компаний. Среди экспертов — ректоры вузов, проректоры по науке, руководители отделов аспирантуры и R&D-подразделений компаний. Также были проведены интервью с 19 выпускниками аспирантуры по техническим наукам, имевшими опыт тесного взаимодействия с компаниями.

Главные выводы

Программы индустриальной аспирантуры становятся устойчивой частью системы подготовки научных кадров высшей квалификации. Это подтверждает анализ 67 таких программ в 19 странах, проведенный с использованием источников на пяти языках — английском, французском, испанском, немецком и китайском. Международный опыт показывает, что устойчивость программ индустриальной аспирантуры зависит от четкого распределения ролей между участниками, гибкого согласования тем исследований и организационно-методической поддержки аспирантов и руководителей. Наиболее сбалансированной выглядит схема софинансирования, при которой расходы разделяют государство, университет и компания.

В России уже сформирована основа для реализации модели индустриальной аспирантуры. Университеты и предприятия много лет совместно выполняют НИОКР и развивают базовые кафедры. В развитии индустриальной аспирантуры заинтересованы все три группы участников — университеты, компании и аспиранты. Университеты рассматривают ее как способ повысить число успешных защит и укрепить связи с реальным сектором; компании — как механизм подготовки собственных исследовательских кадров; аспиранты — как возможность совместить профессиональный рост с исследовательской самореализацией.

Однако практики индустриальной аспирантуры пока остаются фрагментарными и во многом зависят от инициативы отдельных вузов, компаний и самих аспирантов. Главные ограничения связаны с устройством модели. Среди них — несогласованность целей университетов и индустрии, отсутствие единых подходов к отбору партнерских организаций, дефицит научных руководителей в узких технологических областях, риски избыточного администрирования и недостаточно развитая инфраструктура сопровождения аспирантов. Особую сложность вызывают вопросы оценки прикладных результатов и обеспечения конфиденциальности. Действующие критерии не всегда отражают ценность индустриальных проектов, а требования к публикационной активности могут вступать в противоречие с интересами предприятий, охраняющих коммерческую тайну.

Для России предложена сетевая модель индустриальной аспирантуры, которая должна дополнять академическую аспирантуру, а не конкурировать с ней. Эта модель предполагает партнерство компаний с ведущими вузами и научными организациями, двойное руководство со стороны научного руководителя от университета и консультанта от предприятия, выполнение исследования на базе компании без существенного отрыва от производства, гибкий учебный план и учет прикладных результатов при оценке диссертации.

Руководитель проекта Алена Нефедова, ведущий научный сотрудник ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: «Аспирантура уже давно готовит исследователей не только для академического рынка труда: спрос на специалистов, способных ставить исследовательские задачи и работать с новыми знаниями, растет и в высокотехнологичном бизнесе. Наше исследование показало, что в России интерес к такому треку есть у университетов, компаний и самих аспирантов. Это важная точка совпадения. Для специалистов, уже работающих на производстве, такая модель особенно ценна: она позволяет превратить совмещение работы и обучение в аспирантуре из главного барьера в основу диссертационного проекта. Для масштабирования и запуска нужны понятные правила партнерства, зафиксированные в типовых соглашениях, двойное руководство и критерии, которые учитывают не только публикации, но и прикладные результаты. В таком случае индустриальная аспирантура сможет стать не заменой академического трека, а еще одной полноценной траекторией подготовки исследователей».