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«Домклик» запускает страхование частных домов

«СберСтрахование» и «Домклик» объявили о запуске совместной программы «Защита дома», разработанной специально для защиты частных домов и построек на территории. Полис создан на основе действующего продукта «Защита квартиры» и покрывает множество рисков, в том числе наиболее актуальных и востребованных для данного вида недвижимости: пожар, стихийные бедствия, кражу, а также ущерб от беспилотников. Оформить полис можно с помощью «Домклик».

Ранее в сервисе «Домклик» «Моя недвижимость», который объединяет все сервисы для работы с недвижимостью, реализовали и страхование квартиры. За время существования сервиса число оформлений страховых полисов достигло нескольких тысяч, и теперь решение по страхованию масштабируют на загородную недвижимость по всей России

Новая программа «Защита дома» предусматривает гибкие настройки: клиент сам выбирает, что застраховать и на какую сумму, это могут быть: конструктивные элементы, отделка и инженерное оборудование (двери, окна, полы, сантехника, электропроводка), движимое имущество (мебель, бытовая техника, электроника, одежда, личные вещи), а также гражданская ответственность перед соседями. Кроме того, защитить можно не только дом, но и дополнительные постройки на участке: хозяйственные блоки, гаражи, бани, беседки и другие сооружения.

Оформить полис просто, для этого не потребуется предоставлять документы о праве собственности, они будут нужны только при обращении за выплатой.

Процесс урегулирования также хорошо отлажен. При наступлении страхового случая можно сообщить о нём в «СберСтрахование» любым удобным способом — в личном кабинете, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» или «СберСтрахование». После рассмотрения страховая выплачивает компенсацию за причинённый ущерб.

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Оформление занимает пару минут и сделать это можно онлайн через сайт или мобильное приложение «Домклик» — без лишних бумаг, фотографий и визитов в офис. Полис автоматически отображается в личных кабинетах «Домклик», «СберСтрахования» и в приложении «Сбербанк Онлайн».

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка, сказал: «Запуск страхования квартир в сервисе “Моя Недвижимость” подтвердил высокий спрос на продукт. Расширение программы на частные дома, включая защиту от новых рисков, отвечает потребностям владельцев загородной недвижимости. Главная задача — дать людям уверенность в безопасности их имущества и сделать оформление полиса максимально комфортным: без бумаг и посещений офиса».

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