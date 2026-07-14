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«Диасофт» открыл бесплатный доступ к платформе Digital Q.MessageBroker

Компания «Диасофт» объявил об открытии доступа к базовому дистрибутиву платформы Digital Q.MessageBroker, предназначенной для организации асинхронного обмена данными между программными продуктами. Ранее платформа поставлялась исключительно по коммерческим лицензиям, теперь же разработчики и ИТ-компании могут скачать базовую версию без оплаты.

Платформа Digital Q.MessageBroker создана на базе Apache Kafka и решает типовую проблему при переходе от монолитной архитектуры к микросервисной или гибридной. Когда бизнес-функции выносятся в самостоятельные компоненты, растет число интеграционных связей, и увеличивается время ожидание системы. Это приводит к снижению производительности и отказоустойчивости. Digital Q.MessageBroker обеспечивает асинхронный обмен сообщениями, при котором сервисы не блокируются при недоступности смежных компонентов. В результате снижается взаимозависимость систем и сокращается время отклика общего решения.

Ограничение бесплатной версии – можно использовать до 12 ядер для рабочего контура. Для высокопроизводительных инсталляций потребуется полнофункциональная версия.

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Также за рамками бесплатной поставки остаются обучение персонала, поддержка и решение проблем в инфраструктуре заказчика. Эти услуги предоставляются отдельно.

Платформа Digital Q.MessageBroker импортонезависима, реализована с учетом требований безопасности, включена в реестр российского программного обеспечения (запись №24351 от 18 октября 2024 г.) и готова для использования в проектах импортозамещения и цифровой трансформации. Кроме того, она поставляется с удобным установщиком и набором преднастроенных конфигураций, что позволяет существенно ускорить развертывание и ввод в эксплуатацию.

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