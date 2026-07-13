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Wildberries сократила сроки выплат продавцам

Wildberries (входит в группу RWB) изменит порядок формирования выплат продавцам маркетплейса. Новая схема сделает финансовый цикл более понятным и предсказуемым, а также позволит предпринимателям быстрее получать доступ к заработанным средствам. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Благодаря новой схеме общий срок вывода денег сократится, а кнопка по выводу средств будет доступна продавцам по истечении 14 дней на согласование финансового отчета.

Обновленный порядок позволит продавцам точнее планировать денежные потоки и эффективнее управлять закупками, ассортиментом и развитием бизнеса.

«Мы продолжаем совершенствовать финансовые процессы платформы, чтобы сделать их максимально понятными и удобными для продавцов. Новая схема сокращает сроки ожидания выплат и делает их более предсказуемыми. Это позволит предпринимателям быстрее получать доступ к своим средствам и эффективнее управлять оборотным капиталом», — отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису RWB Анна Аверина.

Ранее компания также увеличила срок предварительного уведомления продавцов о наиболее существенных изменениях оферты до 45 дней.

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