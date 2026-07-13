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Whoosh стал партнером «WB Клуба»

Whoosh запустил партнерство с «WB Клуб» — подпиской Wildberries. Подписчики «WB Клуба» получают специальные условия в сервисе Whoosh, а сам Whoosh — доступ к аудитории российской e-commerce платформы. Об этом CNews сообщили представители Whoosh.

Партнерство с Wildberries продолжает стратегию альянсов Whoosh, в рамках которой компания встраивает кикшеринг в экосистемы лидирующих игроков e-com, ритейла, банков и телекома. Whoosh остается независимым игроком, и в то же время привлекает новую аудиторию активных пользователей современных цифровых сервисов.

«WB Клуб» — подписка Wildberries, которая дает пользователям доступ к эксклюзивным скидкам, повышенному кешбэку, приоритетной поддержке и привилегиям от партнеров платформы.

Подписчикам «WB Клуба» стал доступен оффер Whoosh: 50 бесплатных стартов в месяц; 150 приветственных вушбаллов, которыми можно оплачивать поездки, для действующих пользователей Whoosh в первый месяц подключения; 350 приветственных вушбаллов для новых пользователей Whoosh в первый месяц подключения.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Подписка «WB Клуб» приносит пользователям реальную пользу на маркетплейсе, предоставляя доступ к скидкам, специальным предложениям и сервисам. Мы ставим перед собой задачу создать такую же ценность для подписчиков и за пределами Wildberries. Партнерство с Whoosh — шаг в этом направлении. Значительная часть наших подписчиков — это активные городские жители, которые ценят мобильность. Интеграция с сервисом кикшеринга позволяет дополнить набор привилегий WB Клуба новым цифровым продуктом, а также предложить нашей аудитории удобный способ передвижения по городу на специальных условиях. Уверены, что это сделает пользовательский опыт наших клиентов еще более насыщенным», — сказал директор транзакционного бизнеса департамента финтех RWB Артем Феоктистов.

«Партнерство с WB Клубом – стратегический шаг, открывающий Whoosh доступ к многомиллионной аудитории одной из крупнейших цифровых платформ страны. Это прямой канал привлечения уже лояльных и платежеспособных пользователей: Электросамокаты давно стали частью городской жизни — мы предлагаем пользователям Wildberries арендовать их выгодно, удобно и регулярно. Наш оффер помогает не только открыть для себя кикшеринг как транспорт, но и начать выгодно совершать частые поездки по городу. Рассматриваем эту коллаборацию как возможный старт долгосрочного сотрудничества», — сказала Илона Максимова, руководитель отдела партнерских интеграций Whoosh.

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