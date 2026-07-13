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Высокие скорости для жаркого сезона: в Иркутске усилили LTE

Иркутяне получили более стабильное 4G-покрытие и выросшие скорости мобильного интернета в жилых районах, деловых кварталах и популярных местах отдыха. Техническая служба «МегаФона» построила и модернизировала с начала 2026 г. почти 70 базовых станций на территории всего города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Так, дополнительное оборудование появилось в районе развязок Академического моста, в Радужном, возле городка ИВАТУ и жилого комплекса «Авиатор», а также на улице Розы Люксембург в Ново-Ленино. Телеком-объекты поддерживают сразу несколько частотных диапазонов LTE, которые гарантируют стабильность сигнала, широкую зону покрытия, качественную связь и высокие скорости интернета. Также они обеспечивают такую емкость сети, которой хватит для одновременного подключения большого количества абонентов.

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Кроме того, в рамках модернизации специалисты оптимизировали и усилили работу уже имеющихся базовых станций, добавив мощностей и переведя частоты прежнего поколения в современный стандарт. Работы прошли в разных частях Иркутска, в том числе в центре города и знаковых туристических локаций. Теперь местные жители и гости столицы Приангарья могут еще более оперативно прогружать необходимые интернет-страницы, скачивать и пересылать файлы, связываться с близкими и пользоваться любыми цифровыми сервисами.

«МегаФон регулярно развивает телекоммуникационную инфраструктуру в столице региона, адаптируя ее к растущим потребностям абонентов. Нагрузка на оборудование постоянно увеличивается. Например, за первый месяц лета голосовой трафик в городе увеличился на треть относительно июня прошлого года, это достаточно стремительный рост. Чтобы абоненты не испытывали трудности с загрузкой интернета или не сталкивались с зависаниями связи, а также замечали улучшения в работе сети, мы делаем сеть более технологичной и повышаем производительность оборудования», – сказал Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

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