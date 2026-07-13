Встроенное ПО оборудования «Линсис» для систем громкоговорящей связи и оповещения включено в единый реестр российских программ Минцифры

Разработчик и производитель из Перми «Линсис» официально подтвердил российское происхождение программного обеспечения, встроенного в приборы для создания промышленных систем громкоговорящей связи и оповещения. Программное обеспечение, управляющее работой переговорных устройств, диспетчерских пультов, центрального оборудования и других продуктов «Линсис», внесено в единый реестр Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Благодаря этому промышленные предприятия, транспортные узлы и другие заказчики могут внедрять решения «Линсис» в рамках стратегии технологического суверенитета, используя высококачественные российские изделия для управления критически важными объектами.

Встроенное программное обеспечение переговорных устройств «Линсис» реализует основной функционал для работы этих приборов в составе системы громкоговорящей связи и оповещения или в качестве самостоятельных SIP-терминалов в IP-сетях. При этом общепромышленные устройства используют реестровое ПО «LIP-EA_УПГ-Е» и др., а взрывозащищенные модели – «LIP-EA_УПГ-D». В зависимости от прошивки выполняется управление работой устройств, контроль работоспособности внешних интерфейсных модулей, температурных режимов работы плат, управление внешними устройствами (например, вспышкой), обеспечиваются различные режимы связи (односторонняя, двусторонняя) и т.д.

Организация прямой или многоадресной коммуникации в системе громкоговорящей связи и оповещения «Линсис» обеспечивается с помощью диспетчерских пультов серий LDP-A, LDP-D и LDP-E, работающих под управлением программ «LIP-EA_LDP-А», «LIP-EA_LDP-D» и «LIP-EA_LDP-Е». При этом устройства со встроенным ПО различаются типом интерфейса связи (аналоговый, SHDSL или Ethernet). ПО отвечает за контроль и управление пультами, внешними интерфейсными модулями и устройствами, сухими контактами и т.д. Функционал этих продуктов также включает поддержку различных режимов связи (одностороннюю/двустороннюю) и управление светодиодной индикацией текущего состояния приборов.

За выполнение коммутации, передачи и воспроизведения звукового сигнала высокого качества в рамках систем громкоговорящей связи и оповещения отвечает программное обеспечение «ЦПУ_LCU-AW», установленное на центральном оборудовании «Линсис» (блок LCE). В числе особенностей – поддержка протоколов IP-телефонии и SIP, эхокомпенсация, детекция активности речи, маршрутизация вызовов абонентских устройств и линий, а также сохранение аварийного режима работы при потере связи с центральной АТС. Кроме того, программа позволяет настраивать, администрировать и отслеживать состояние блока LCE через веб-интерфейс.

Контроль целостности линий трансляции при создании системы громкоговорящей связи и оповещения на базе оборудования «Линсис» выполняют блоки LBC-8 и LBC-8-01 со встроенным ПО «LMXC_LBC-8» и «LIP-EA_LBC-8-01». Возможности платформы «LMXC_LBC-8» включают также резервирование усилителей и коммутацию 100-вольтового сигнала от них. При этом обе программы поддерживают совместную работу с диспетчерскими пультами «Линсис» и блоком LCE, на базе которого строится система громкоговорящей связи и оповещения, а также с оборудованием в составе IP-АТС. Важно наличие возможности конфигурировать блоки LBC через веб-интерфейс ПК, ноутбуков и других сетевых устройств.

Переговорные устройства, диспетчерские пульты со встроенным реестровым ПО и другое оборудование «Линсис» для системы громкоговорящей связи и оповещения, полностью соответствующее требованиям российских регуляторов, доступно для заказа в компании «АРМО-Системы».