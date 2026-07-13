Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Stavni внедрила RooX UIDM Pro для централизованного управления доступом сотрудников

Компания RooX внедрила систему управления доступом RooX UIDM Pro в девелоперской компании Stavni. В рамках проекта была создана единая система управления аутентификацией и доступом сотрудников к корпоративным информационным ресурсам. Внедрение заняло четыре недели. Об этом CNews сообщили представители RooX.

Stavni — российская девелоперская компания из Санкт-Петербурга.

Компания RooX внедрила в Stavni продукт RooX UIDM Pro, который обеспечивает единый вход (SSO), многофакторную аутентификацию и интеграцию с корпоративными каталогами. Проект в Stavni был реализован всего за четыре недели. За это время компания получила единую систему аутентификации сотрудников и основу для дальнейшего развития процессов управления доступом.

«Для быстрорастущих компаний задача управления доступом становится не только вопросом информационной безопасности, но и фактором эффективности внутренних процессов. Мы видим устойчивый рост интереса к решениям, которые позволяют централизовать аутентификацию сотрудников и управление доступом. Проект в Stavni показал, что такие задачи могут быть реализованы в короткие сроки: внедрение RooX UIDM Pro заняло четыре недели», — отметил директор по развитию RooX Искендер Шестопал.

Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения
Александр Воронин, «Примари», — о результатах исследования российских средств сетевого обнаружения Импортонезависимость

«Мы строим современные жилые комплексы и уделяем внимание не только тому, каким будет пространство для будущих жителей, но и тому, как устроены процессы внутри компании. Для нас важно развивать технологическую инфраструктуру так же системно, как и девелоперские проекты. RooX UIDM Pro позволил в короткие сроки создать единый контур аутентификации и заложить основу для дальнейшего развития», — отметил генеральный директор Stavni Александр Свинолобов.

RooX UIDM Pro входит в линейку продуктов на базе платформы RooX UIDM и предназначен для централизованного управления аутентификацией и доступом сотрудников. Решение помогает организациям создавать единый контур доступа к корпоративным системам, повышать уровень информационной безопасности и снижать нагрузку на ИТ-подразделения за счет автоматизации процессов аутентификации и администрирования доступа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще