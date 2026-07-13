«Ситилинк» открыл продажи мощного игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition

Федеральный онлайн ритейлер «Ситилинк» объявил о старте продаж флагманского игрового ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition.

Выпущенный в честь 40-летия компании MSI, этот ноутбук сочетает в себе премиальную эстетику и производительность уровня топового стационарного ПК.

Внешний вид юбилейной новинки никого не оставит равнодушным. Дизайн MSI Titan 18 HX Dragon Edition вдохновлён созвездием Дракона: уникальный корпус: задняя панель выполнена с применением технологии металлического травления и анодированного покрытия, что не только повышает прочность поверхности, но и делает ноутбук визуальным шедевром инженерного искусства; внутренняя панель украшена пятислойной шелкографией, демонстрирующей завораживающий узор ночного неба и созвездия Дракона; эксклюзивный комплект: Ноутбук поставляется с уникальным коллекционным набором, в который входят игровая мышь, коврик и сувенирная монета.

Titan 18 HX Dragon Edition создавался как ультимативная замена десктопу для хардкорных геймеров, создателей тяжелого контента и профессионалов:

«Сердце дракона»: Новейший процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus. Самая мощная графика: Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 для ноутбуков с внушительными 24 ГБ сверхбыстрой памяти GDDR7 — ноутбук запускает абсолютно любые игры на ультранастройках графики в разрешении 4К с активированной трассировкой лучей; картинка: 18-дюймовый Mini LED-экран с разрешением 4K (3840x2400) и частотой обновления 240 Гц, обеспечивающий плавность и качественную цветопередачу (сертификация VESA DisplayHDR 1000); всё для длительный игровых сессий: механическая клавиатура с индивидуальной RGB-подсветкой клавиш, тачпад с тактильным откликом и продвинутая испарительная система охлаждения, не позволяющая ноутбуку перегреваться даже в самых тяжелых задачах.

В «Ситилинке» также есть и более доступная версия MSI Titan 18 HX Dragon Edition на базе процессора Intel Core Ultra 9 285HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5080 для ноутбуков.

Ноутбуки MSI Titan 18 HX Dragon Edition уже доступны в Ситилинке по цене от 468840 руб.