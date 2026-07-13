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Новосибирцы попали в топ-5 популярных мишеней телефонных мошенников

МТС составила рейтинг регионов, жители которых в первом полугодии 2026 г. чаще всего сталкивались с телефонным мошенничеством. Жители столицы Сибири оказались на четвертом месте топа. Больше всего нежелательных звонков произошло в Москве — 12% от всех сомнительных вызовов. На втором месте —Краснодарский край (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам первого полугодия, наблюдается снижение общего числа мошеннических вызовов по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. По данным сервиса «МТС Защитник», в регионе с начала этого года были заблокированы 44 млн нежелательных звонков. Решения на базе искусственного интеллекта и Big Data сэкономили новосибирцам почти 10 млн минут, это около 19 лет несостоявшихся разговоров с недоброжелателями.

Злоумышленники чаще всего предпочитали использовать классические схемы обмана: мошенники совершали звонки от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов.

«Схемы обмана, которые используют злоумышленники, постоянно усложняются. Система защиты МТС с интегрированным искусственным интеллектом помогает противостоять этой угрозе: она каждый день проверяет телефонные номера, оценивая свыше 200 различных параметров, способных указывать на мошенничество. Кроме того, технология способна сигнализировать о риске прямо в ходе беседы. Однако в первую очередь критически важно самим сохранять бдительность, общаясь по телефону с незнакомыми людьми. Избегайте передачи личной информации, не используйте коды из СМС‑сообщений и не открывайте ссылки, вызывающие подозрения. При малейших сомнениях в добросовестности собеседника лучше немедленно прекратить разговор», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в соседнем Алтайском крае — жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тыс. раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы сервисом «МТС Защитник».

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