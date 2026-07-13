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«Московская биржа» запустила скринер для подбора облигаций в режиме реального времени

С 13 июля 2026 г. инвесторы получили инструмент для подбора долговых инструментов в свои портфели – скринер облигаций. Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи».

Сегодня на «Московской бирже» доступно более 4 тыс. выпусков облигаций 500 эмитентов: от ОФЗ до сложных корпоративных бумаг. Все они представлены в созданном Московской биржей скринере.

Главные возможности нового сервиса: гибкая настройка – фильтрация по доходности, рейтингу, сроку, типу купона, валюте и ликвидности; актуальность – данные обновляются в режиме реального времени напрямую из торговой системы; прозрачность – учет статуса инвестора (доступность для квалифицированных и неквалифицированных участников).

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Рынок долговых инструментов демонстрирует уверенный рост: объем вторичных торгов облигациями за первое полугодие 2026 г. составил 13,2 трлн руб., что в 1,5 раза больше показателей 2025 г. Скринер поможет инвесторам эффективнее ориентироваться в растущем потоке возможностей.

Долговой рынок «Московской биржи» – центр привлечения средств для российских компаний. На «Московской бирже» торгуются облигации, объем в обращении которых составляет почти треть ВВП. Линейка из более 4 тыс. инструментов, выпущенных 500 эмитентами, включает в себя ОФЗ, корпоративные облигации, а также сложные долговые инструменты. Более 1,7 млн частных инвесторов торгуют облигациями на «Московской бирже».

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