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«МегаФон» расширил географию 5G-роуминга

Россияне, отправляющиеся в летние заграничные поездки, получили доступ к сетям пятого поколения на ключевых курортах мира. «МегаФон» последовательно наращивает свое присутствие за рубежом: новые страны с 5G-роумингом стали органичным продолжением глобальной зоны покрытия оператора. Путешественники с современными смартфонами смогут оценить высокоскоростной интернет и на деле испытать его преимущества. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно обезличенным данным оператора, в июне самыми популярными странами для зарубежного отдыха у россиян стали Турция, Китай и Грузия. Почти четверть туристов выбрали эти направления для летнего отпуска. Суммарно в этих странах расходуется около 40% всего интернет-трафика, который генерируют абоненты за пределами России.

В список главных летних предпочтений отдыхающих также входят Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Во всех названных странах абоненты теперь могут пользоваться сетью пятого поколения. При этом в ОАЭ и Таиланде, а также в Китае, услуги 5G-роуминга доступны во всех сотовых сетях, обслуживающих туристов.

5G-роуминг обеспечен не только в самых популярных странах с пляжным отдыхом, но и на других востребованных у россиян направлениях. Например, среди стран СНГ чаще всего российские туристы посещали Казахстан, Беларусь и Узбекистан, где нет языковых и визовых барьеров. Отдыхающих привлекают эко-маршруты, живописная природа, гастрономия, сочетание древних достопримечательностей и развитых городов. На эти направления приходится около 65% туристов, которые отправляются в страны Содружества.

«Мы рады предоставить нашим абонентам возможность использовать преимущества 5G-сетей в заграничных поездках. Оценить преимущества следующего поколения связи, высокое качество видеозвонков, возможность делиться яркими моментами отпуска в реальном времени без задержек или комфортно работать в деловой поездке — все это доступно в десятках стран, включая как главные направления этого лета, так и необычные маршруты в странах СНГ и Азии», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

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Роуминг в сетях пятого поколения позволяет российским туристам оценить скорости, которые предоставляет технология, попробовать в деле цифровые сервисы, требующие быстрой передачи данных, например, просмотр видео в 4K или видеоигры.

Для корректного подключения к новым сетям за рубежом необходимо заранее проверить возможности своего устройства. Как правило, высокоскоростной интернет доступен в крупных городах, туристических локациях, вблизи популярных достопримечательностей.

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