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Landev AI помогла сократить ручной ввод данных в документообороте LDM на 80%

Платформа для управления ИИ-сервисами и агентами Landev AI внедрена компанией LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) в систему «LDM.Документооборот» совместно с Центром компетенций больших данных и искусственного интеллекта «Ланит». Теперь решение автоматизирует распознавание отсканированных документов и заполнение реквизитов в регистрационных карточках СЭД (система электронного документооборота), сокращая время ввода данных. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

До внедрения делопроизводители вручную переносили реквизиты из сканов и PDF-файлов в карточки СЭД. Процесс был трудоемким, подверженным ошибкам, серьезно замедляющим работу с входящей корреспонденцией, и занимал до 80% времени сотрудников. Чтобы автоматизировать этот этап, команда проекта создала модуль LDM.AI на базе платформы Landev AI. При загрузке скана он автоматически выполняет OCR (оптическое распознавание текста), анализирует его с помощью языковой модели, определяет тип документа и извлекает необходимые реквизиты.

Помимо извлечения данных, модуль включает когнитивного ассистента «Диалог с документом». Он позволяет задавать вопросы на естественном языке, получать краткое содержание объемных договоров и интеллектуально сравнивать документы. Благодаря этому процесс визирования ускоряется до 50%.

Владислав Балаев, руководитель команды ИИ-платформы Landev AI Центра компетенций больших данных и искусственного интеллекта «Ланит»: «Совместный проект с LDM показывает, как важно на уровне крупной организации иметь общее платформенное решение по работе с ИИ. Наличие витрины готовых решений позволяет легко переиспользовать накопленный опыт, а централизация ресурсов позволяет экономить на закупке или аренде GPU (графического процессора) под каждую задачу в отдельности. Теперь, когда платформа развернута у коллег, подключить новые сценарии использования можно без повторной интеграции. При этом все данные остаются внутри ИТ-периметра заказчика: для организаций, работающих с документами, это не опция, а обязательное требование».

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Любовь Черкасова, директор по развитию продуктов на платформе LDM: «Документооборот в крупных организациях – это тысячи входящих документов в месяц, значительная часть которых поступает в виде сканов. Сотрудники в канцелярии тратят время не на содержательную работу, а на механический перенос данных в систему. Скрытые потери от этого составляют 70-90% рабочего времени. LDM.AI взял эту рутину на себя: карточка заполняется автоматически, а сотрудник подключается только там, где нужен контроль и экспертная оценка. Мы переходим от механического ввода к интеллектуальной обработке, без передачи документов во внешние сервисы».

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