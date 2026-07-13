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«КАМА» направила более 370 млн рублей на развитие производства

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» подвел итоги реализации инвестиционной программы за первую половину 2026 г. Общий объем финансирования превысил 370 млн руб. Инвестиции позволили ускорить ключевые производственные процессы, расширить применение автоматизированных решений, повысить надежность оборудования и создать задел для дальнейшего роста мощностей предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Одним из ключевых проектов стала автоматизация секции мелования (нанесения покрытий) КДМ №9. На внедрение установки компания направила 5,4 млн руб. Новая система на 30% сократила время заправки полотна и уменьшила риск простоев оборудования. Кроме того, она полностью исключила ручные операции, повысив безопасность труда сотрудников «КАМА».

Инвестиции в размере 24 млн руб. были направлены на техническое обновление пароконденсатной системы и оптимизацию режимов ее работы. Во время летнего капитального останова специалисты выполнили организацию паротравки и монтаж теплообменного оборудования. Реализация этой программы позволит сократить время сушки полотна и повысить скоростную эффективность КДМ-9 на 3%–5%, в зависимости от граммажа картона. Новые теплообменники обеспечат заметное снижение температуры возвратного конденсата.

На завершающей стадии находятся еще два мероприятия с объемом инвестиций 78 млн руб. и 5,4 млн руб. Первый предусматривает модернизацию вентиляционной системы, которая напрямую влияет на эффективность работы сушильной группы и обеспечивает сокращение потребления пара за счет рекуперации тепла. Второй — обновление насосного оборудования в цехе беленой химико-термомеханической массы №2 (БХТММ №2), которое повысит надежность подачи сырья.

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«В первом полугодии мы сосредоточились на проектах, которые дают долгосрочный результат для предприятия. Автоматизация производственных процессов позволяет повышать производительность, снижать влияние человеческого фактора и делать работу сотрудников безопаснее. Одновременно мы продолжаем развивать технологии глубокой переработки древесины, повышаем эффективность использования сырья и последовательно модернизируем производственную инфраструктуру. Это создает основу для дальнейшего развития комбината и укрепляет наши позиции на рынке», — сказал Роман Серавин, исполнительный директор КБК «КАМА».

Инвестиционная программа продолжается. До конца 2026 г. специалисты предприятия разработают проекты по глубокой модернизации ступени биологической очистки сточных вод. Также готовится техническое перевооружение трубопроводов подачи массы из цеха БХТММ №1 на КДМ №9 с учетом растущих потребностей машины. Дополнительно в компании планируют реконструировать внутреннюю дорожную инфраструктуру промышленной площадки.

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