Разделы

ИТ в банках
|

Искусственный интеллект поможет компаниям избежать простоев и нештатных ситуаций

Ученые Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка разработали метод, который помогает предотвращать аварии на производствах и в цифровых системах. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Transactions on Industry Applications. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В основе научной работы, подготовку которой лидировал исполнительный директор по исследованию данных Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка Дмитрий Валов, лежит задача, с которой часто сталкиваются такие сферы как энергетика, промышленность, телеком и транспорт. Опасные изменения в автоматизированных системах управления производством часто могут происходить быстрее, чем успевают сработать традиционные защитные алгоритмы. Это может привести к авариям и нештатным ситуациям, простоям и потере данных.

Метод, предложенный российскими учеными, за доли секунды выявляет опасные режимы и автоматически запускает защитные механизмы. Это переход от пассивного мониторинга к активному управлению рисками. Механизм работает как сверхбыстрый анализатор. Он использует математические формулы, чтобы мгновенно оценить, насколько система близка к сбою. Как только компьютер видит опасное отклонение, он тут же автоматически отдает команду оборудованию исправить ситуацию, не дожидаясь аварии.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Сфера применения технологии российских исследователей широка. Метод будет полезен в промышленной автоматизации, управлении микросетями, мониторинге телеком- и ИТ-инфраструктуры, транспортных системах и на любых объектах с высокими требованиями к надежности.

Николай Тиден, старший управляющий директор, директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка: «Наши ученые разработали алгоритм, который не просто фиксирует сбои, а предотвращает их. Для бизнеса практическая польза решения очевидна. Во-первых, это минимизация времени простоя оборудования и сервисов. Во-вторых, устойчивость инфраструктуры: компании получают надежный инструмент для непрерывных технологических и цифровых процессов. И, наконец, быстрая реакция: решения принимаются автоматически за доли секунды».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно

На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

CNews Analytics опубликовал топ-100 игроков рынка цифровизации ритейла

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще