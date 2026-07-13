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Бортовой компьютер NM Pilot производства НТЦ «Модуль» прошел сертификацию на применение в составе горнодобывающей техники

НТЦ «Модуль» объявил о завершении работы по подтверждению соответствия бортовых компьютеров NM Pilot (ЮФКВ.466531.007-01 и ЮФКВ.466531.007-02) требованиям ГОСТ 24754-2013 «Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний» (основные требования), ГОСТ 30852.20-2002 «Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний». Сертификат соответствия NM Pilot: № РОСС RU С-RU.НК51.В.00013/26.

NM Pilot замещает как западные продукты-лидеры, так и продукты крупнейших азиатских производителей. Основная задача компьютера — бесперебойный сбор, обработка и интеграция разнородных данных для обеспечения полного контроля состояния техники. Устройство принимает и обрабатывает видеопоток с нескольких внешних камер, одновременно собирая телеметрию с датчиков движения, вибрации, температуры, уровня жидкостей, давления в шинах, давления в гидравлике и др.

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Кроме того, бортовой компьютер NM Pilot интегрируется с периферийными системами навигации, автопилотирования, управления ковшом и другими бортовыми блоками, а также синхронизируется со смежными модулями — диспетчерскими системами, системами учёта выработки и дистанционного мониторинга. Благодаря обработке всего массива информации NM Pilot становится основным информационным узлом, который освобождает оператора (водителя) от рутины и позволяет сосредоточиться на безопасности и эффективности работы даже в самых тяжёлых режимах эксплуатации техники.

NM Pilot выпускается серийно и доступен для заказа.

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