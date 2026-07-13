Академия Bonnie & Slide запускает курс по дизайну презентаций в редакторе «Р7-Офис»

На фоне массового перехода компаний на отечественное программное обеспечение, креативная образовательная платформа Bonnie & Slide начинает обучение по программе «Создание презентаций в "Р7-Офис"». Курс рассчитан на пользователей без опыта, которые стремятся овладеть как базовым, так и продвинутым функционалом редактора, что позволит наиболее полно задействовать его возможности, создавая по-настоящему профессиональные презентации. Об этом CNews сообщили представители Bonnie & Slide.

В самом начале курса — обучение работе с интерфейсом и настройками. Отдельные блоки посвящены работе с текстом: как превращать сложные массивы информации в легко воспринимаемые, оформлять списки и буллет-поинты, работать с таблицами и диаграммами, сочетать текст с фотографиями и иллюстрациями. Дополнительный блок знакомит с более продвинутыми инструментами: сложными масками, приёмами работы с текстом с использованием эффекта «вычитание формы», анимациями. С первого дня обучения студенты будут учиться делать слайды на практике: от простого к сложному.

В последнее время академия фиксирует кратный рост запросов от корпоративных клиентов и частных слушателей на обучение именно «Р7-Офис», при этом интерес к классическим зарубежным редакторам смещается. Тренд подтверждается и последними опросами: переход организаций на отечественный офисных софт уже приобрёл масштабный характер. Более 40 % организаций уже перешли на российские офисные пакеты или находятся в процессе миграции, а еще около четверти планируют или пилотируют переход. Вслед за этим закономерно вырос спрос на кадры, умеющие работать в новых инструментах.

Предварительная запись на первый поток подтверждает интерес к программе: группа заполнена почти полностью. В академии связывают это с накопившимся запросом со стороны компаний, которые уже перешли на российское ПО или планируют это сделать в ближайшее время.

«Для нас важно не только развивать продукт, но и формировать вокруг него образовательную экосистему. Если независимая платформа с сильной репутацией в области презентаций запускает обучение по редактору презентаций "Р7-Офис" — это хороший маркер того, что рынок воспринимает решение как самостоятельный, качественный рабочий инструмент, а не как вынужденную замену зарубежным продуктам. Спрос на специалистов, которые свободно владеют нашим софтом — закономерное следствие трансформации рынка», — сказал генеральный директор компании Р7 Евгений Шелковников.

«Умение создать качественную презентацию в некоторых случаях оказывается критически важным. Например, если вы презентуете свою бизнес-идею инвесторам, от того, насколько презентация будет понятна аудитории, напрямую зависит, получите ли вы финансирование. Редактор презентаций от Р7 обладает всеми необходимыми возможностями для получения яркого, но эстетически выверенного и содержательного визуального ряда, который поможет сделать выступление запоминающимся. Поэтому мы уверены, что курс будет пользоваться успехом у слушателей», — сказал Николай Пере, генеральный директор, сооснователь и креативный директор Bonnie & Slide.