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В России создают цифрового ассистента для людей с болезнью Паркинсона

Молодые ученые Сеченовского университета разрабатывают клинико-цифровую платформу, которая станет связующим звеном между пациентом с болезнью Паркинсона, его семьей и лечащим врачом. Пациентам она поможет тщательнее соблюдать режим терапии, родственникам - ненавязчиво контролировать состояние близкого, а врачам – отслеживать ухудшение самочувствия и вовремя корректировать лечение. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Болезнь Паркинсона – это хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит гибель нервных клеток, вырабатывающих дофамин – нейромедиатор, регулирующий движение, настроение и когнитивные функции. По прогнозам экспертов, к 2050 г. общее число пациентов с этим заболеванием может превысить 25 млн человек. Это примерно на 112% больше, чем в 2021 г. Обычно дебют заболевания происходит в возрасте 60 лет. Однако известны случаи, когда болезнь Паркинсона диагностировали и у молодых людей.

«При болезни Паркинсона пациенту приходится ежедневно принимать лекарства, следить за самочувствием, физической активностью, сном и множеством других факторов, – сказала Ксения Шевцова, один из авторов проекта, врач-невролог, заместитель главного врача университетской клинической больницы №4 Сеченовского университета. – В то же время само заболевание может сопровождаться снижением когнитивных функций, поэтому пациентам становится все сложнее самостоятельно контролировать свое состояние. Наш цифровой ассистент призван стать надежным помощником для пациента, его семьи и врача. Он позволит выявлять неблагоприятные изменения на ранних этапах заболевания, повысить приверженность лечению и сделать медицинскую помощь более персонализированной. Мы рассчитываем, что такие технологии помогут людям с болезнью Паркинсона дольше сохранять активность, самостоятельность и высокое качество жизни».

Цифровая платформа «Нейроритм» состоит из двух ключевых элементов. Первый — мобильное приложение для пациента. Ежедневный цифровой ассистент будет помогать пользователю вести дневник самочувствия, настроения и симптомов, напомнит о приеме лекарств, прогулках и сне, предложит короткие физические и когнитивные упражнения. Учитывая, что болезнь часто сопровождается тремором и замедленностью движений, интерфейс будет содержать крупные элементы и функцию голосового ввода.

При желании к мобильному приложению можно будет подключить профиль родственников пациента. Члены семьи смогут получать ненавязчивые уведомления о его самочувствии в течение всего дня.

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Второй элемент — веб-дашборд для врача, где на единой временной шкале будут отображаться данные о приеме лекарств и динамике субъективных жалоб из дневника пациента. В систему также встроят функцию оповещения врача о тревожных сигналах - пропуске дозы, усилении тремора или резком ухудшении настроения. Все это позволит врачу видеть реальную картину состояния и корректировать терапию, не дожидаясь очередного приема.

«Ключевое преимущество нашей платформы в том, что она объединяет в едином информационном контуре всех участников процесса – пациента, его родных и врача, а также учитывает особенности болезни Паркинсона, – отметила участник команды разработчиков, выпускница Института цифрового биодизайна и искусственного интеллекта в медицине Сеченовского университета, финалист акселератора Sechenov Tech Дарья Варвина. – Врач с его помощью сможет получать не разрозненные данные, а сведенную воедино информацию с проактивными оповещениями для коррекции лечения. Мы создаем не просто приложение, а полноценный клинический инструмент».

В настоящее время команда работает над созданием прототипа цифрового ассистента, изучает потребности пациентов, родственников и врачей, выстраивает пользовательские сценарии. Готовый прототип разработчики планируют представить уже к осени 2026 г., а к концу года – запустить MVP и начать пилотную апробацию в клиниках.

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