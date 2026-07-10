Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду

Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или оплатить такси, достаточно открыть приложение «Сбербанк Онлайн» и отсканировать QR-код. QR-платежи принимаются более чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код стандарта QRIS в «Сбербанк Онлайн». При оплате на экране приложения отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.

Для оплаты на Android и iOS необходима актуальная версия приложения: для Android — с 16.10, для iOS — с 17.0. Версию «Сбербанк Онлайн» можно посмотреть в разделе «Настройки» → «О приложении».

Индонезия стала уже 13-й страной, где клиенты Сбербанка могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR-коду.

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку
Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку Импортонезависимость

За II квартал 2026 г. ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами Сбербанка вырос более чем в два раза. Каждый месяц свыше 190 тыс. клиентов банка совершают покупки таким образом.

Страны Азии остаются наиболее популярным направлением для оплаты по QR-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением QR-платежей и большим туристическим потоком. Помимо Индонезии, оплата по QR также доступна клиентам Сбербанка в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-100 игроков рынка цифровизации ритейла

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще