Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду

Теперь, чтобы купить сувениры, поужинать в ресторане или оплатить такси, достаточно открыть приложение «Сбербанк Онлайн» и отсканировать QR-код. QR-платежи принимаются более чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код стандарта QRIS в «Сбербанк Онлайн». При оплате на экране приложения отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.

Для оплаты на Android и iOS необходима актуальная версия приложения: для Android — с 16.10, для iOS — с 17.0. Версию «Сбербанк Онлайн» можно посмотреть в разделе «Настройки» → «О приложении».

Индонезия стала уже 13-й страной, где клиенты Сбербанка могут не беспокоиться о наличных и пользоваться оплатой по QR-коду.

За II квартал 2026 г. ежемесячный оборот по оплате за рубежом по QR клиентами Сбербанка вырос более чем в два раза. Каждый месяц свыше 190 тыс. клиентов банка совершают покупки таким образом.

Страны Азии остаются наиболее популярным направлением для оплаты по QR-кодам среди россиян. Это связано с массовым распространением QR-платежей и большим туристическим потоком. Помимо Индонезии, оплата по QR также доступна клиентам Сбербанка в Таиланде, Вьетнаме и на Филиппинах.