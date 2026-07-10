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«Росэл» открыл образовательную фабрику для подготовки специалистов в сфере защищенной связи

Холдинг «Росэл» открыл образовательную фабрику на базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) для практической подготовки специалистов в области защищенной связи. Площадка также предназначена для проведения научных исследований и разработки новых образовательных программ. Лучшие студенческие наработки будут интегрированы в производственные процессы предприятий холдинга. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэл».

Образовательная фабрика позволит студентам ГУАП без отрыва от учебы осваивать компетенции, востребованные на предприятиях Концерна «Автоматика» (входит в «Росэл»). Отработка практических навыков будет вестись на специализированном оборудовании, идентичном тому, что применяется в производстве.

«Мы стремимся приблизить обучение к реальной практике. Уже в ближайшее время лаборатории образовательной фабрики будут оснащены соответствующим оборудованием. Для его размещения мы подготовили площадку, укомплектовав ее промышленной мебелью, разработанной инженерами Концерна и уже зарекомендовавшей себя на различных производственных объектах», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Иван Братухин.

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Новая площадка представляет собой прогрессивный формат целевого обучения. Приступить к подготовке и последующему трудоустройству студенты смогут, начиная с третьего курса. За каждым учащимся будет закреплен наставник из числа аспирантов университета.

«ГУАП традиционно отличается высоким уровнем подготовки инженерных кадров, а "Автоматика" на протяжении почти 80 лет остается главным отечественным центром компетенций в сфере защищенной связи. Объединив усилия, мы сможем готовить специалистов высокой квалификации. После окончания вуза мы будем рады видеть выпускников на наших предприятиях, где для молодых специалистов созданы комфортные условия адаптации и действуют программы поддержки Госкорпорации Ростех», – отметила директор по корпоративным и общим вопросам Концерна «Автоматика» Ульяна Шамченко.

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