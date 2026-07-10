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Практика вместо теории: Directum усилит практическую ИТ-подготовку студентов

Ижевский государственный технический университет и компания Directum закрепили многолетнее партнёрство официальным соглашением. Цель сотрудничества — усилить подготовку ИТ-специалистов под задачи отрасли и дать студентам максимум практики с технологиями разработчика программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Новый этап партнерства ведущего технического вуза региона и лидера рынка корпоративных систем для бизнес-процессов будет строиться вокруг прикладных навыков: сотрудники Directum активнее включатся в процесс преподавания, образовательные программы станут ближе к запросам ИТ-рынка, а студенты получат больше возможностей для практики и стажировок.

Особое внимание уделят проектной работе: молодые люди под руководством опытных наставников будут решать задачи, близкие к реальным рабочим кейсам. Такой подход поможет будущим ИТ-специалистам прочувствовать специфику профессии и погрузиться в своё направление — разработку, тестирование, аналитику или информационную безопасность. Задачи планируют подбирать с учётом учёбы и уровня знаний, чтобы студенты вливались в работы без перегрузки.

Декан факультета «Информационные технологии» ИжГТУ Игорь Архипов отметил: «В рамках соглашения мы договорились о расширении перечня дисциплин, в которых будут преподавать или участвовать сотрудники компании. Чтобы повысить уровень подготовки студентов, мы отправили в Directum на экспертизу набор рабочих программ по специальным дисциплинам. С учетом обратной связи будем вносить изменения».

Для Directum партнёрство с вузом — возможность растить кадры внутри образовательного процесса: привлекать заинтересованных студентов и помогать им уверенно входить в профессию, опираясь на знакомые инструменты и подходы.

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Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

Вендор много лет сотрудничает с кафедрой «Программное обеспечение», где оборудована именная аудитория Directum, поддерживает олимпиадное движение ИжГТУ, воспитанники которого завоевывают высокие места на международных чемпионатах по программированию.

Директор департамента консалтинга, внедрения и сопровождения Directum Елена Истомина сказала: «Взаимодействие с вузами и студентами всегда было в Directum задачей с высоким приоритетом. Наша компания регулярно участвует в студенческих мероприятиях, ярмарках вакансий, проводит открытые обучающие встречи для студентов. Мы активно развиваем направление стажерских программ, запускаем школы и лаборатории для того, чтобы как можно скорее погрузить ребят в мир ИТ и начать прокачивать их знания на практике».

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