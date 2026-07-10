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Отложенные письма, коллекции в проектах и гибкие настройки внешних ссылок: «Р7 Корпоративный сервер» 2024 получил крупное обновление

Разработчик офисного программного обеспечения «Р7» выпустил новую версию «Корпоративного сервера» 2024. Работа с почтой, диском и проектами стала более удобной, плюс появились новые возможности для администраторов. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

В модуле «Р7 почта» появилась новая функция «Отложить письмо». Пользователь может временно убрать сообщение из общего списка входящих и назначить момент его автоматического возврата. Письмо при этом перемещается в папку «Отложенные». Функция поможет пользователям поддерживать порядок в почте и не терять важные задачи в потоке писем.

Работа с данными в письмах стала проще: теперь прямо в редакторе можно создавать таблицы и управлять их структурой. Таблицу можно добавить одним кликом, а затем редактировать строки, столбцы и ячейки без переключения между окнами. Это особенно удобно, когда нужно быстро оформить сравнительные данные, бюджет или план работ, не отвлекаясь от письма.

В модуле «Р7 проекты» появился новый инструмент — «Коллекция». Это табличная структура внутри проекта, которая может использоваться в задачах, как справочник данных. Коллекцию можно заполнить перечнем оборудования, списком контрагентов или любым другим структурированным набором информации, а затем привязать к нужным задачам. Все изменения в коллекции автоматически синхронизируются во всех связанных задачах, что исключает ошибки ручного копирования и гарантирует актуальность данных. Такой подход будет особенно удобен тем, кто работает с перечнями, справочниками, архивами, классификаторами и другой структурированной информацией.

Также улучшена навигация по проектам: система теперь автоматически открывает наиболее релевантный проект при входе в раздел, а в карточке задачи отображаются актуальные статусы дочерних и связанных подзадач, что позволяет оценивать общий прогресс без лишних переходов.

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Модуль администратора, «Р7 управление», получил инструменты для контроля цифрового порядка. Теперь можно установить лимит на количество сохраняемых версий файлов: система сама будет удалять самые старые, когда лимит исчерпан, освобождая дисковое пространство и избавляя от ручной чистки. Такое ограничение особенно полезно для проектов с частыми правками, где десятки итераций одного документа съедают ресурсы сервера.

В новом обновлении администраторы получили возможность настраивать типы доступа для внешних ссылок, выбирая вариант под конкретную бизнес-задачу. Доступные варианты — комментирование, чтение, запись и «только загрузка». Например, можно разрешить только загрузку файлов без возможности просмотра или редактирования, что удобно при сборе документов от внешних подрядчиков. Также теперь можно запретить создание внешних ссылок полностью, что может быть полезно при работе с чувствительной информацией.

Управление модулями и меню портала стало гибче: администраторы получили возможность избирательно кастомизировать меню портала под нужды компании. Теперь они могут добавлять собственные ссылки, менять порядок разделов перетаскиванием, настраивать доступ к модулям для отдельных групп и пользователей, загружать собственные иконки.

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