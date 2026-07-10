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На зеленой волне: Салехард поехал на 25% быстрее благодаря умным светофорам «Ростелекома»

Компания «Ростелеком» совместно с администрацией Салехарда подвела первые итоги модернизации системы светофорного регулирования на 23 перекрестках города, которая завершилась год назад. После внедрения адаптивного управления, при котором зеленые волны автоматически включаются в нужный момент, пропускная способность на участках увеличилась в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Технология работает на базе искусственного интеллекта и алгоритмов. Система выручает столицу Ямала в часы пик — помогает снизить заторы и повысить точность работы общественного транспорта. За счет снижения простоя на перекрестках, экономия топлива с момента запуска проекта в совокупности составила 1,3 млн руб.

Андрей Барышников, первый заместитель главы администрации Салехарда: «Для нашего компактного города с ежедневной нагрузкой более 20 тыс. единиц транспорта оптимизация движения — приоритетная задача. Внедрение адаптивных технологий позволяет не просто прогнозировать ситуацию на дорогах, но и получать измеримые результаты. Главное, что эффект заметили жители Салехарда. Водители теперь существенно экономят время в пути — порой, десятки часов».

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Сергей Ступин, «Оптимакрос»: Большинство проектов, называемых IBP, на самом деле таковыми не являются Цифровизация

Система адаптивных светофоров в Салехарде состоит из камер со специальным программным обеспечением, которые фиксируют и анализируют интенсивность, скорость, а также направления потоков и перемещения транспорта на дорогах. Данные поступают в муниципальный центр управления, где специалисты отслеживают происходящее на перекрестках. При возникновении заторов или аварийных ситуаций механизм автоматически перестраивает цикл работы устройств так, чтобы перераспределить автомобильные потоки на менее загруженные улицы.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «"Ростелеком" не только телекоммуникационный провайдер, но и оператор инновационных решений, которые делают жизнь людей комфортней и безопасней. Одним из таких проектов стал первый этап создания интеллектуальной транспортной системы в Салехарде. Рады, что умные светофоры показали и доказали свою пользу. Полученные результаты лягут в основу дальнейшего развития цифровых технологий, которые позволят в режиме онлайн управлять автомобильными потоками и координировать расписание общественного транспорта не только в столице автономного округа, но и по всему Ямалу».

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