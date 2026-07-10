«М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе

«М.Видео» продолжает расширять ассортимент собственного маркетплейса и запускает новую категорию — биологически активные добавки (БАДы). Покупателям уже доступны более 1400 SKU от 32 российских и международных брендов стоимостью от 220 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Ассортимент охватывает более 30 популярных направлений — от витаминно-минеральных комплексов и Омега-3 до специализированных решений для поддержки здоровья, спорта и активного образа жизни.

Руководитель категории «Здоровье» компании «М.Видео» Алексей Полетаев: «Мы продолжаем последовательно развивать маркетплейс «М.Видео», расширяя ассортимент востребованных повседневных товаров. Запуск категории БАДов — очередной шаг в развитии экосистемы маркетплейса и создании для покупателей возможности приобретать все необходимое на одной площадке. Сегодня все больше покупателей уделяют внимание профилактике здоровья, активному образу жизни и качеству питания, поэтому спрос на подобные товары стабильно растет. Мы формируем широкий ассортимент, который объединяет как известные международные бренды, так и популярные российские марки, предлагая покупателям большой выбор оригинальной продукции по конкурентным ценам».

В ассортимент новой категории вошли продукты брендов UltraBalance, «Доктор Море», Avicenna, Ipsum, MedCraft, Powerlabs, Over, Livs, Qeep, Sports Research, Green Leaf Formula, Smartlife, Doctor Balance, Jarrow Formulas, Now, Thorne и других производителей. Всего на маркетплейсе представлены товары 32 брендов, ассортимент которых будет последовательно расширяться.

Продукция представлена в различных формах выпуска — капсулах, таблетках, жидких растворах, порошках и жевательном мармеладе. Покупатели могут подобрать наиболее удобный формат приема как для взрослых, так и для детей.

Стоимость товаров начинается от 220 руб., что делает категорию доступной для широкой аудитории. В ассортименте представлены как базовые витаминные комплексы и отдельные микроэлементы для ежедневного приема, так и специализированные продукты для решения различных задач, связанных с поддержанием здоровья и активного образа жизни.