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МТС добавила скорости LTE-интернета в уральском Париже

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в селе Париж Челябинской области. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета и емкость сети в населенном пункте, в том числе вблизи социальных учреждений, выросла более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС запустили в южноуральском Париже дополнительный диапазон LTE-900 с повышенной дальностью сотового сигнала. Теперь даже в часы высоких нагрузок на сеть сельчане могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами и получать государственные услуги через интернет, не выезжая в столицу региона. Обновленная сеть LTE позволяет с комфортом общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в социальных сетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

Рост скорости мобильного интернета также отметят путешественники из Челябинска и других регионов страны. С помощью быстрого LTE-интернета туристы смогут познакомиться с культурой нагайбаков – коренного малочисленного народа Южного Зауралья, вышедшего из среды волго-уральских татар, и узнать больше о победе над Наполеоном, в честь которой населенный пункт и получил французское название.

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«Улучшение связи и расширение емкости сети LTE – это системная работа, которую мы ведем по всей Челябинской области. Мы обновляем инфраструктуру как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Южноуральский Париж ежегодно принимает тысячи туристов в дни проведения спортивных и культурных фестивалей, поэтому в селе также важно наращивать скорость передачи данных не только для жителей, но и для гостей. Мы продолжим модернизацию инфраструктуры, чтобы мобильный интернет оставался быстрым и стабильным в любой точке Южного Урала», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

С начала 2026 г. МТС ускорила мобильный интернет LTE в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Бакале, Карталах, Усть-Катаве и других городах Челябинской области. Также технические специалисты компании расширили фиксированную сеть, открывающую доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с, в новостройках Челябинска и Магнитогорска.

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