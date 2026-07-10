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Микроконтроллеры из новейшей линейки НИИЭТ внесены в реестры Минпромторга России

Воронежский Научно‑исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ, входит в группу компаний «Элемент», MOEX: ELMT) пополнил Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России новыми 32-разрядными микроконтроллерами на архитектуре RISC‑V. Модели были представлены рынку в октябре 2025 г. в составе серии из четырех микросхем. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Флагманом серии стал микроконтроллер К1921ВГ1Т, который является самым мощным изделием в линейке RISC‑V‑решений НИИЭТ. В нем впервые реализована работа процессорных ядер в режиме lockstep, дополненная набором механизмов внутренней диагностики. Такая конфигурация рассчитана на системы автоматического управления со сложными алгоритмами.

Микроконтроллер К1921ВГ3Т ориентирован на задачи управления двигателями (Motor Control). Основной областью применения изделия является управление электродвигателями и электроприводами, однако благодаря широкому набору интерфейсов и функциональных блоков он может использоваться и для других задач.

Оба изделия выпускаются в пластиковых корпусах LQFP‑208, что обеспечивает совместимость с распространенными технологиями монтажа и упрощает интеграцию микроконтроллеров в серийные разработки российских производителей.

Помимо высокопроизводительных решений в линейку входят и компактные микроконтроллеры К1921ВГ5Т и К1921ВГ7Т. Модель К1921ВГ5Т – универсальное решение для промышленной автоматизации, робототехники и портативных систем, включая управление электродвигателями. По группам выводов он совместим с другим популярным продуктом НИИЭТ – микроконтроллером К1946ВК035. В свою очередь, микроконтроллер К1921ВГ7Т – решение общего назначения, подходящее для задач в области измерений, связи, безопасности, автоматизации, медицины, энергетики и промышленности.

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В состав этих микросхем входят базовые интерфейсы UART, SPI и I2C, поддержка ШИМ, а также аналогово-цифровые преобразователи. При этом оба решения выпускаются в пластиковых корпусах LQFP‑48 и оснащены 512 Кбайт встроенной энергонезависимой памяти.

Все изделия линейки созданы в рамках проекта ПП РФ №1252.

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