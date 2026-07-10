«МегаФон»: москвичи стали самыми активными пользователями онлайн-кинотеатров

Жители столицы все больше времени уделяют просмотру фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. С начала 2026 г. трафик на популярные платформы увеличился почти в шесть раз, следует из данных аналитиков «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пиковый объем передачи данных приходится традиционно на выходные дни, когда зрители тратят на просмотр контента на 11% больше трафика, чем в будни. При этом наблюдается четкая динамика снижения активности в четверг и пятницу.

Москва возглавила рейтинг регионов по активности просмотра онлайн-кино, однако география популярности платформ вышла далеко за пределы двух столиц. В числе лидеров по генерации трафика Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Самарская область, Югра и Краснодарский край.

Согласно данным собственного сервиса «МегаФона» «МегаКино», в большинстве регионов страны главными ценителями онлайн-кинотеатров стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. И только в 12 регионах наиболее активными пользователями оказались женщины.

«Мы видим, как технологии стирают географические границы и дают равный доступ к киноновинкам для зрителей из самых разных уголков страны. Сегодня онлайн-просмотр фильмов трансформировался из эпизодического развлечения в один из элементов повседневного досуга для миллионов пользователей. Чтобы сделать удобным поиск и просмотр такого контента, мы объединили популярные онлайн-кинотеатры в одну подписку, которая позволяет гибко управлять настройками и смотреть любимые киношедевры как на мобильных телефонах, так и на смарт-ТВ», — отметила руководитель бизнес-юнита развития экосистемных продуктов «МегаФона» Елена Козлова.