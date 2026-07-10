Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Макс» добавил испаноязычную версию интерфейса приложения

Организовать видеозвонок, запустить опрос в групповом чате и настроить приватность профиля можно на испанском языке. Обновление упростит общение испаноговорящих пользователей «Макс», в том числе из Латинской Америки и Африки. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Поменять версию интерфейса на испанскую можно на устройствах Android. Для этого необходимо обновить приложение и изменить настройки в разделе «Язык приложения». В ближайшее время такая возможность появится в десктопной и веб-версии приложения.

Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно
Максим Мелешкин, «Цифра Банк»: Без формализации бизнес-процессов внедрение SOAR невозможно безопасность

Ранее в приложении «Макс» была реализована англоязычная версия интерфейса.

Регистрация в «Макс» доступна гражданам 40 государств, включая страны СНГ, а также Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. В июле 2026 г. количество иностранных пользователей в мессенджере превысило 10 млн. Активнее всего «Макс» скачивают в Узбекистане, Казахстане и Белоруссии. В топ-10 лидеров по скачиванию также вошли Армения, Азербайджан, Молдова, Индия и Турция.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Свое место под солнцем: отечественные решения для виртуальных рабочих мест теснят VMware и Citrix

Россияне возненавидели сайты с объявлениями. Их жадность не знает границ

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Wildberries в шесть раз взвинтила цену на перевозки между складами

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО

Половина клиник России ведет дела через Telegram. Им грозят штрафы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще