Корпоративная почта под новой защитой: SEG-T и «Солар» создают барьер от хакеров и индустрии фишинга

Сооснователь Secure-T Харитон Никишкин при поддержке ГК «Солар» запустил разработку нового продукта класса SEG (security email gateway) c ИИ-фильтрацией трафика и подключением решения за 15 минут в инфраструктуре клиента. Снижение порога входа для атакующих корпоративные ресурсы и масштабируемые фишинговые кампании, собранные из готовых конвейеров для атак (административные панели, антибот-механизмы, инфраструктура рассылки, модули перехвата одноразовых кодов и др), ИИ, который используется для автоматизации фишинга, − стали важным фактором для выхода двух компаний на рынок SEG. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Запуск нового продукта соответствует двум векторам развития продуктового портфеля «Солара». В первую очередь, это поэтапное замещение партнерских решений, которые были основой для сервисов кибербезопасности, на собственные продукты, обогащенные экспертизой Центров противодействия кибератакам Solar JSOC и исследования киберугроз Solar4Rays. Второй вектор – это внедрение ИИ в технологии «Солара», которые обеспечивают защиту от атакующего ИИ, в разы повышают эффективность и улучшают клиентский опыт.

«Солар» последовательно расширяет партнерство с активами, входящими в ГК. В 2024 г. компания увеличила свою долю в разработчике решений по повышению киберграмотности Secure-T до контрольного пакета (51%). Сделка состоялась в рамках инвестиционной программы, что позволило «Солару» усилить экспертизу в сфере Security Awareness. В новом проекте SEG-T доля «Солара» составляет 49%. Важным фактором для инвестиций в новый проект стал положительный результат первой сделки: по итогам 2025 г. выручка Secure-T выросла в два раза по сравнению с 2024 г.

«Мы часто инвестируем в перспективные компании на рынке ИБ и за последние несколько лет стали самым большим M&A игроком на этом рынке, а также мы постоянно инвестируем в перспективные технологии для развития собственного продуктового портфеля. Для нас в приоритете сегменты, востребованные рынком и демонстрирующие высокую динамику развития бизнеса. Успешный опыт по развитию платформы Security Awareness стал основой для нового проекта «Солара» с ко-фаундером Secure-T. Для нас важный сигнал, что фаундеры компаний возвращаются к нам с новыми предложениями по развитию бизнеса, выбирают «Солар» в качестве партнера для будущих проектов. Вместе с экспертами SEG-T мы объединяем востребованную рынком экспертизу по противодействию фишингу, спаму, рассылкам вредоносных программ, таргетированным атакам на корпоративные почтовые сервисы», − сказал Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар».

Технологии в основе продукта SEG

Специалисты SEG-T переосмыслили решение класса защиты почты с учетом новых технологий. Мультиагентный ИИ в основе продукта обеспечит глубокий анализ входящих сообщений, включая лингвистическую оценку по шести метрикам: тональность, признаки манипуляции, психологические механики, которые формируют доверие, страх или навязывают обязательства срочно ответить на сообщение. Решение также будет блокировать сообщения со ссылками, вложенными архивами, pdf-документами, исполняемыми файлами, SVG, которые могут содержать вредоносный контент, и входящие письма из нежелательных юрисдикций.

Таким образом SEG-T дополнит возможности SWG-системы Solar webProxy, которая блокирует нелегитимный входящий и исходящий трафик, вскрывает архивы и блокирует вредоносные файлы, защищенные паролем. Помимо этого, продукт в связке с DLP-системой Solar Dozor будет блокировать передачу персональной информации, распознавая попытки пересылки данных ИНН, СНИЛС, номеров банковских карт и паспортов.

«Накопленная экспертиза и большие данные об актуальных тактиках киберпреступников от «Солара» − один из самых ценных активов для разработки продукта такого класса. При разработке архитектуры продукта мы сознательно отказались от функционала «песочницы». Эта технология выявляет известные паттерны за 60 секунд, при этом не выявляет социальную инженерию. Как показывают данные 2025 г., 99% − это социальная инженерия без вредоносного кода: подмена отправителя, инъекции команд. Именно их будет выявлять мультиагентный ИИ в нашем продукте. Но для критичных вложений будет доступно подключение внешних «песочниц». Помимо внедрения ИИ для семантического анализа, мы разработали систему агентов, которые смогут управлять защитой почты, как полностью автономно, так и в режиме помощника. С нашей точки зрения данный функционал в корне изменит отношение к классу решений, упрощая задачу администрирования почтового шлюза для функции ИБ», − сказал Харитон Никишкин, генеральный директор SEG-T.

Мультиагентный ИИ также призван повысить качество клиентского опыта для администраторов корпоративных почтовых сервисов. По запросу он будет предоставлять на ежедневной или еженедельной основе сводку трендов атак с выводами, которые помогут более точно настраивать правила фильтрации и формировать отчеты для бизнес-подразделений. Кроме того, будет доступна прозрачная оценка точности принятых решений по фильтрации сообщений на основе «белых» и «черных» списков в дополнение к ИИ.

«Когда мы проектировали SEG-T, главный инженерный вызов был не в том, чтобы добавить ещё один ML-классификатор, а в том, чтобы построить систему агентов, которая принимает решения так, как это делал бы опытный аналитик ИБ. Каждый агент отвечает за свой слой анализа − от лингвистики и поведенческих признаков до проверки вложений и репутации отправителя, − а оркестратор сводит их выводы в единое решение с понятным обоснованием. Такая архитектура позволит объяснять каждый вердикт и быстро адаптировать систему под специфику конкретного клиента, не переписывая правила вручную», − сказал Никита Батаев, технический директор SEG-T.

Новый продукт SEG-T станет доступным и инновационным решением для компаний, которые стремятся упростить администрирование сложных продуктов по фильтрации почтового трафика. Решение SEG-T будет разворачиваться как в «облаке», так и в локальной сети и Kubernetes. В среднем на запуск продукта в эксплуатацию потребуется около 15 минут.

«В составе нашего продукта мы не продаем сигнатуры, а делаем ставку на мультиагентный ИИ, который сам пишет правила фильтрации и понимает язык пользователя. Доступное, быстрое для внедрения решение, которое защищает входящую и исходящую почту с резервированием, – существенно снижает порог входа для компаний с разными финансовыми и технологическими возможностями. Перед социальной инженерией уязвимы и сотрудники корпораций, и специалисты, работающие в малом бизнесе. Поэтому мы вносим свой вклад в формирование коллективного «SEG-иммунитета», а ИИ в основе продукта поможет встроить его в ИБ-рутину российского бизнеса», − сказал Харитон Никишкин, генеральный директор SEG-T.