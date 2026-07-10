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Каждая третья жертва цифрового насилия в мире испытывает его последствия в реальной жизни

Более трети (34%) респондентов глобального опроса «Лаборатории Касперского» рассказали о том, что испытывали последствия цифрового насилия в реальной жизни — от социальной изоляции до ухода с работы или отчисления из учебного заведения. Однако 22% из пострадавших не предприняли никаких действий — зачастую не из-за безразличия, а просто потому, что не знали, куда обратиться. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос «Невидимый контроль, или что такое цифровое насилие» проведен внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в 2026 г. среди 7600 респондентов из Австрии, Бразилии, Китая, Колумбии, Франции, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Малайзии, Мексики, Марокко, Португалии, России, Сербии, Испании, Великобритании и США.

К чему приводит цифровое насилие. Большинство респондентов (79%) отметили такие последствия, как депрессия, психологическая травма и длительный стресс, а 73% — социальные, в том числе репутационный ущерб и изоляцию. Однако около 55% видят только экономические убытки и лишь 51% признают риск перехода насилия в физическую плоскость, что свидетельствует о пробелах в понимании полного масштаба его последствий. Цифровое насилие может привести к насилию в реальной жизни, прямым угрозам личной безопасности или долгосрочным последствиям для здоровья из-за постоянного стресса и страха.

Как меняется жизнь после цифрового насилия. 42% респондентов отметили, что стали более осторожными в интернете, 17% сократили свою активность в сети, 11% ограничили общение с друзьями или родственниками, 10% разорвали отношения, 4% потеряли работу или ушли с нее, а 3% бросили учебу.

«Люди осознают, что цифровое насилие приносит эмоциональную боль, но недооценивают масштаб последствий — как для карьеры, так и для образования и отношений с людьми. Вызывает тревогу, что эта проблема часто замалчивается. Если жертвы бездействуют, часто это происходит не потому, что им все равно, а потому, что они просто не знают, куда обратиться. Мы призываем устранять этот пробел — повышать уровень осведомленности, предлагать доступные инструменты и более четкие рекомендации», — сказала Татьяна Шишкова, ведущий эксперт Kaspersky GReAT.

Почему не обращаются за помощью. 22% респондентов, ставших жертвой цифрового насилия, не предприняли никаких действий, причем среди представителей поколения бумеров (людей, рожденных в 1965 году и раньше) этот показатель достигает 37%. Среди тех, кто был свидетелем насилия в отношении знакомого человека, не предприняли никаких действий 12%. Важно отметить, что это в значительной степени обусловлено неопределенностью, а не безразличием: 32% не знали, как помочь, а 23% не были уверены, будет ли их вмешательство уместным.

«Роль свидетелей не менее важна. При этом помощь не всегда требует героических поступков. Если вы видите, что человек столкнулся с насилием, лучшее, что можно сделать, — спросить, какая помощь ему действительно нужна. Иногда достаточно дать человеку небольшую опору — соломинку, которая поможет ему удержаться на плаву. Важно помнить, что цена участия может быть сравнительно небольшой, а цена бездействия — очень высокой. Вовремя оказанная поддержка способна сохранить человеку безопасность, здоровье, репутацию, а иногда и жизнь», — сказала Анастасия Ермолаева, председатель Нижегородской областной общественной организации «Нижегородский женский кризисный центр — поддержка женщин и их семей».

Рекомендации «Лаборатории Касперского»

Если вы подозреваете, что в отношении вас совершается цифровое насилие, не игнорируйте это. По возможности фиксируйте инциденты и обращайтесь за помощью, пока ситуация не обострилась.

Защищайте свое цифровое пространство: используйте надежные уникальные пароли, включите двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно, и регулярно проверяйте настройки приватности своих аккаунтов.

Используйте защитные решения, которые умеют выявлять сталкерское ПО и предупреждать о подозрительной активности.

В случае необходимости обращайтесь в службы поддержки, кризисные центры или к близким.

По возможности помогайте другим: если вы стали свидетелем насилия и можете предложить поддержку или посоветовать, куда может обратиться человек, сделайте это.

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