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Фонд «Сколково» и группа ФИНГО разрабатывают ИИ-решение для повышения эффективности промышленной газоочистки

Фонд «Сколково» и группа ФИНГО подписали соглашение о разработке и внедрении цифровых решений для управления промышленными системами газоочистки. Партнеры будут развивать платформу на базе искусственного интеллекта, которая должна обеспечить снижение энергопотребления электрофильтров на 30–40% при сохранении требуемых экологических показателей. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Это целевой показатель, который стороны намерены подтвердить в ходе пилотных внедрений. По предварительной оценке, партнеров, потенциальный экономический эффект от внедрения технологии на одном электрофильтре может достигать 30 млн руб. в год.

Проект станет частью системной работы Фонда «Сколково» по внедрению технологий искусственного интеллекта в промышленность. Реализация проектов будет синхронизирована с задачами федерального проекта «Чистый воздух» и национального проекта «Экологическое благополучие», а дальнейшее развитие решения организовано через платформу корпоративного технологического заказа «Сколково.Пульсар». К участию планируется привлекать технологические компании, обладающие компетенциями в области искусственного интеллекта, промышленной автоматизации и цифровых двойников. Это позволит не только реализовать пилотные проекты, но и масштабировать наиболее эффективные разработки на предприятия по всей стране.

Газоочистное оборудование остается одним из наиболее энергоемких элементов промышленного производства. При этом на многих предприятиях управление электрофильтрами по-прежнему требует постоянной ручной настройки оборудования, что приводит к избыточному энергопотреблению и снижает эффективность работы систем очистки. Использование технологий искусственного интеллекта позволяет автоматизировать этот процесс, одновременно сокращая эксплуатационные затраты и обеспечивая стабильное соблюдение экологических нормативов.

В основе совместного проекта — ИИ-платформа для управления электрофильтрами, применяемыми на предприятиях металлургической, энергетической, цементной, химической и других отраслей промышленности. Решение будет в режиме реального времени анализировать параметры работы оборудования, прогнозировать качество очистки дымовых газов и автоматически рассчитывать оптимальные режимы работы каждого электрического поля. Такой подход призван минимизировать энергозатраты без снижения эффективности очистки выбросов.

«Сегодня промышленность сталкивается с необходимостью одновременно повышать эффективность производства и выполнять все более жесткие экологические требования. Решить эту задачу только за счет модернизации оборудования уже невозможно — необходимы интеллектуальные системы управления. Совместно с группой ФИНГО мы запускаем проект, который позволит подтвердить эффективность технологий искусственного интеллекта в промышленной газоочистке. Основной платформой «Сколково» для подбора технологий и запуска пилотных проектов в промышленности является ежегодная программа «GreenTech Устойчивое развитие», реализуемая в рамках «Сколково.Пульсар». Она охватывает такие направления, как экология, промышленная безопасность, энергоэффективность, цифровизация и роботизация. За 6 лет реализации программы через нее прошло более 4,5 тыс. инновационных проектов, и ежегодно запускается более 30 пилотов по внедрению лучших разработок. В рамках соглашения с группой ФИНГО мы исходим из того, что пилотные проекты покажут заявленные результаты и этот подход можно будет масштабировать на предприятия по всей стране через платформу «Сколково.Пульсар», — отметил заместитель председателя правления Фонда «Сколково» Алексей Паршиков.

Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить?
Какую платформу виртуализации выбрать: отечественное, опенсорс или совместить? цифровизация

«Мы живем в эпоху, когда прямо на наших глазах происходит смена критериев — от цены закупки к стоимости владения. Сейчас промышленников в первую очередь интересуют решения, которые, с одной стороны, снижают эксплуатационные затраты — расходы электроэнергии, стоимость обслуживания или утилизации, а с другой стороны, обеспечивают строгое соответствие экологическим нормам наряду с высокой надежностью и автоматизацией. Наша совместная разработка с Фондом «Сколково» как раз и предлагает такое решение, которое поможет перейти от принципа «купить дешевле сейчас» к стратегии «эффективнее эксплуатировать завтра», — сказала Заира Махачева, генеральный директор группы ФИНГО.

Целевой эффект до 30 млн руб. в год на один электрофильтр — это и есть та экономия стоимости владения, о которой говорят партнеры: снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию и обслуживание при сохранении требуемых экологических показателей. Именно этот эффект стороны намерены подтвердить на пилотных площадках.

В ближайшее время стороны сформируют дорожную карту проекта, определят пилотные площадки и приступят к внедрению концепции «умной газоочистки».

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