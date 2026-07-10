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Число заказов на Ozon в Алтайском крае выросло в 2,2 раза в 2026 году

Количество онлайн-заказов на маркетплейсе Ozon в Алтайском крае по итогу первого полугодия 2026 г. увеличилось в 2,2 раза, а число активных клиентов — более чем на треть год к году. В среднем каждый покупатель оформляет на 60% больше заказов, чем годом ранее. Почти половина всех заказов в регионе (47%) оформляют клиенты из малых городов и поселений до 50 тыс. человек. Число онлайн-заказов из таких населенных пунктов повысилось на 130% год к году. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 2,7 тыс. предпринимателей из Алтайского края. Многие из них предлагают клиентам уникальную продукцию собственного производства. Их совокупный оборот превысил 3,3 млрд руб. с начала 2026 г., увеличившись на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

В 2025 г. Ozon запустил специальную витрину «Сделано в Алтайском крае» при поддержке Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, а также регионального центра «Мой бизнес». Местные продавцы могут бесплатно разместить товары на витрине и продвигать их среди более 67 млн активных клиентов маркетплейса по всей стране. По итогу года Алтайский край занял первое место по количеству заказов и вошел в топ-3 по объему продаж в рублях среди всех субъектов-участников проекта «Сделано в России».

Благодаря совершенствованию логистической инфраструктуры и сети пунктов выдачи (ПВЗ) покупатели, в особенности из отдаленных поселений, могут быстрее и проще получать посылки, а местные предприниматели — развивать свой бизнес и увеличивать объемы продаж. Ozon реализовывает на территории региона проект по созданию крупного логистического центра площадью свыше 100 тыс. кв. м. по полу. Фулфилмент будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. В мезонине склада можно будет разместить более 25 млн товаров, а ежедневно такие мощности будут способны обрабатывать сотни тысяч заказов.

В рамках логистического центра будет действовать хаб доставки, заказы из которого передаются курьерам в доставку до клиентов либо в свыше 1,5 тыс. пунктов выдачи в регионе. Половина всех ПВЗ Ozon в Алтайском крае расположено в малых городах до 50 тыс. человек.

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Логистический объект также будет включать сортировочный центр, где товары распределяются по направлениям доставки. Платформа активно внедряет на складах сортировочное оборудование — например, ленточные и 3D‑сортеры, которые способны обрабатывать до 10 тыс. посылок в час. Это в два-три раза превышает скорость ручной сортировки. Также на складах используются конвейерные линии для перемещения товаров между различными зонами и уровнями объектов. Конвейеры могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. Автоматизированные решения внедряет команда разработки Ozon Tech в собственной робототехнической лаборатории. На данный момент в команде задействовано около 8,5 тыс. ИT-инженеров.

В Барнауле уже действует хаб доставки маркетплейса площадью более 10 тыс. кв. м. по полу — в планах компании расширить объект до более 20 тыс. кв. м. в 2027 г.

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