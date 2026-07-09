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Вышла новая версия Innostage PAM 1.7.0

Innostage представила новую версию Innostage PAM 1.7.0 — решения для управления привилегированным доступом в корпоративных инфраструктурах. В новой версии доработаны сценарии, от которых зависит повседневная эксплуатация PAM в крупных корпоративных инфраструктурах: подключение к ресурсам в сетях с пересекающейся адресацией, прозрачность аутентификации и управляемость при хранении событий. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Одно из ключевых обновлений касается работы с RDP-подключениями. В версии 1.7.0 появился портал выбора ресурсов для клиентских подключений, реализована поддержка VRF (Virtual Routing and Forwarding) и Kerberos для RDP Web и RDP Client. Также добавлен пароль временного токена и реализован его запрос при подключении. Эти изменения помогают адаптировать Innostage PAM к инфраструктурам со сложной сетевой архитектурой и сделать подключение к целевым ресурсам более удобным и безопасным для пользователей.

Отдельный блок изменений связан с контролем аутентификации. В Innostage PAM появилась фиксация неуспешных попыток входа по сертификатам X.509. Также расширен контроль смарт-карт и токенов при подключении. Это повышает прозрачность входа по сертификатам, токенам и смарт-картам, что позволяет внедрить подходы беспарольной аутентификации.

В версии 1.7.0 администратор может выбирать алгоритмы генерации SSH-ключей при ротации ключей, создании привилегированных учетных записей (ПУЗ) и при создании ключей для входа в Innostage PAM. Это усиливает безопасность процессов аутентификации с помощью SSH-ключей.

Помимо этого, в новой версии улучшен функционал по защите данных доступа к внутренней БД, реализована маскировка паролей в фиксируемых командах для Web Proxy и исправлены ошибки при работе с Elasticsearch. Эти изменения повышают управляемость при эксплуатации PAM-системы и хранении событий.

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Отдельно Innostage начала работу над модулем поведенческой аналитики привилегированных пользователей. Модуль будет автоматически выявлять нетипичные действия без ручного анализа логов, формировать профиль поведения на основе статистических и математических методов, обнаруживать отклонения, деструктивные действия и признаки компрометации учетных записей. Данный модуль помогает ускорить выявление инцидентов безопасности и проведение расследований.

«В проектах по внедрению и сопровождению PAM-систем сложность часто возникает не в настройке самого контроля, а в его ежедневном использовании: подключениях через разные сегменты сети, работе с токенами и смарт-картами, анализе большого объема событий. Если эти процессы неудобны, PAM быстро становится формальным контуром. В версии 1.7.0 мы доработали именно такие участки, чтобы контроль привилегированного доступа работал в реальной инфраструктуре заказчика, а не только на схеме внедрения», – отметил Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.

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