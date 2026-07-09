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Vinteo представил сенсорную панель управления видеотерминалами

Российский разработчик профессиональных решений видео-конференц-связи (ВКС) Vinteo представил интерактивную панель управления аппаратными терминалами. Решение на базе операционной системы Linux позволяет управлять оборудованием переговорной комнаты в одно касание, без необходимости использования отдельного ПК и пультов ДУ. Официальный старт продаж продукта запланирован на середину III квартала 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Vinteo.

Взаимодействие панели с видеотерминалом Vinteo происходит по REST API с использованием зашифрованных токенов аутентификации, что гарантирует мгновенный отклик, безопасность данных и высокую стабильность работы.

Планируется, что сенсорная панель будет совместима со всей линейкой видеотерминалов Vinteo — это позволит бесшовно расширять и модернизировать уже установленные у заказчиков системы ВКС на базе терминалов вендора.

В основе программной части продукта лежит Vinteo Terminal Control (VTC) — компактный сенсорный интерфейс управления видеотерминалом, благодаря которому панель становится единым пультом переговорной комнаты для работы со звонками, презентациями, камерами, контактами и обновлениями.

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Интерфейс панели выполнен в современной темной стилистике и интуитивно понятен для любого пользователя.

На экране онбординга отображаются все доступные в сети терминалы, к которым панель может подключиться. При выборе конкретного терминала на нем появится запрос на подключение к панели, который нужно подтвердить.

На главном экране в виде удобных «плиток» собраны быстрые действия: набор номера, вывод контента (с индикацией запущенной презентации), подключение и статусы сети (SIP/H.323), управление микрофоном и камерами, адресный справочник, проверка обновлений, функция «Не беспокоить», а также история вызовов. В ближайшем релизе на главный экран также будет добавлен виджет календаря запланированных мероприятий, интегрированного с сервером ВКС Vinteo.

Разработчики сделали акцент на «смартфонный» пользовательский опыт: регулировать громкость динамиков и чувствительность микрофона можно привычными свайпами, а встроенное боковое меню с умными индикаторами не дает потеряться в настройках во время активного звонка.

Ключевые возможности управления

Звонки и встречи: мгновенный набор номера через удобную кастомную клавиатуру или из истории вызовов на главном экране, быстрый запуск запланированных конференций, получение статистики звонков, принятие и отклонение вызовов одним касанием, поддержка донабора через DTMF-команды.

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Работа с контентом: выбор источника для демонстрации экрана, локальное управление показом презентаций.

Контроль мониторов: отображение списка всех подключенных к терминалу дисплеев с возможностью индивидуально настраивать распределение контента и масштаб изображения на каждом из них.

Управление PTZ-камерами: переключение между заранее заданными пресетами камер, ручное управление поворотом и зумом.

Когда панель не используется, она переходит в режим сна с возможностью активации свайпом. Если в спящем режиме на терминал поступит входящий вызов, который останется без ответа, система выведет наглядное уведомление о пропущенном звонке. В дальнейшем на экране блокировки будут отображаться уведомления о конференциях и их статусах.

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Обновление панели реализовано по технологии OTA (Over-the-Air) — пользователь в реальном времени видит процесс загрузки, распаковки и установки патча, после чего устройство автоматически перезагружается и восстанавливает работу.

Работа над функциональностью панели продолжается — в ближайших релизах появится поддержка сетевого протокола IPv6 для новых корпоративных инфраструктур, виджет календаря запланированных встреч на главном экране, будет реализована совместимость со всеми моделями терминалов Vinteo (сейчас подтверждена работа с моделью Vinteo T2) и пр.

На сегодняшний день линейка оборудования Vinteo включает модели видеотерминалов Vinteo ST, Vinteo T, Vinteo T2 и периферию собственного производства.

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