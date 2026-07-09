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«Т-Банк» досрочно завершил сбор заявок на дебютное размещение ЦФА операционной компании «Озона»

«Т-Банк» объявил о досрочном завершении сбора заявок на дебютное размещение ЦФА операционной компании «Озон» — ООО «Интернет Решения». Весь объем был выкуплен розничными инвесторами. Вечером того же дня эмитент получил привлеченные средства на расчетный счет.

Выпуск обеспечен поручительством головной холдинговой структуры онлайн-ретейлера — МКПАО «Озон». Организатором выступил «Т-Банк». Сбор заявок проводился эксклюзивно в инвестиционном сервисе «Т-Инвестиции».

Ставка по ЦФА фиксированная — 15,5% годовых на 3 месяца с ежемесячными выплатами, дата погашения — 9 октября 2026 г. В настоящее время инструмент доступен на вторичном рынке всем инвесторам в приложении «Т-Инвестиции».

Алексей Илясов, генеральный директор ЦФА-платформы «Т-Банка», сказал: «Т-Банк» формирует бенчмарк скорости привлечения финансирования для бизнеса. Теперь эмитент может принять решение о выпуске ЦФА утром за чашкой кофе, а вечером получить деньги на свой расчетный счет и сразу направить их на решение своих бизнес-задач. Инфраструктура Т-Банка способна быстро собирать крупные объемы розничного спроса, давать эмитенту выход на новую для него базу инвесторов и диверсифицировать каналы дистрибуции, что может быть интересно и другим компаниям, планирующим выпуски ЦФА».

Ранее в мае текущего года в Т-Инвестициях состоялось крупное размещение ЦФА другого ретейлера — объединенной компании Wildberries & Russ (RWB). Совокупный объем привлеченных средств превысил 16 млрд рублей. Эмитентом выступила компания ООО «ВБ Инвест», входящая в состав RWB.

ЦФА — это финансовые права в цифровом формате. Для физических лиц это новый способ инвестировать, а для компаний-эмитентов — привлекать финансирование.

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Как это работает: покупая ЦФА, инвестор предоставляет средства эмитенту;

эмитент обязуется вернуть инвестору номинал и выплатить доход по установленному графику; условия выпуска исполняются автоматически при помощи смарт-контрактов; вся информация хранится в специальных реестрах, которые гарантируют, что данные никто не изменит и не удалит неправомерно.

Узнать больше о других смарт-активах можно в приложении «Т-Инвестиции» на вкладке «Что купить» → «Смарт-активы».

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